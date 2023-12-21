مبابي يتوهج في «الحفل 25»

باريس (أ ف ب)



احتفل المهاجم الدولي كيليان مبابي، بعيد ميلاده الخامس والعشرين، بأفضل طريقة ممكنة، بإعادة فريقه باريس سان جيرمان إلى «سكة الانتصارات» بتسجيله «ثنائية» في فوزه على ضيفه متز 3-1 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وأمن مبابي فوز فريقه بتسجيله الهدفين الثاني «61» والثالث «83»، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح البرتغالي رافينيا التسجيل «49»، فيما سجل القائد ماتيو أودول الهدف الوحيد للضيوف «72».

وعوَّض سان جيرمان سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليل 1-1 في المرحلة الماضية، وقبله مع بوروسيا دورتموند الألماني بالنتيجة ذاتها في الجولة السادسة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثاني عشر لنادي العاصمة في الدوري، وعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة، وأبقى على فارق النقاط الخمس أمام مطارده المباشر نيس الذي استعاد توازنه بدوره عقب خسارته أمام مضيفه لوهافر 1-3، بفوزه المتأخر على ضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي بثنائية للدولي النيجيري تيريم موفي «76 من ضربة جزاء و78».