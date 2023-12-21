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الرياضة

ليفركوزن والبايرن.. «اللعبة مستمرة»

ليفركوزن والبايرن.. «اللعبة مستمرة»
21 ديسمبر 2023 08:52

ميونيخ (أ ف ب)

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واصل باير ليفركوزن تحليقه، وضمن إنهاء العام في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم برباعية، ضمن المرحلة السادسة عشرة، فيما تابع بايرن ميونيخ «حامل اللقب» مطاردته بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورج 2-1.
وفرض المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك نفسه نجما بتسجيله ثلاثية «هاتريك» لباير ليفركوزن في الدقائق 30 من ضربة جزاء و32 و45، وأضاف المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الرابع «69».
وواصل ليفركوزن عروضه الرائعة في سعيه لإحراز لقب «البوندسليجا» للمرة الأولى في تاريخه، وأنهى العام دون خسارة في 16 مباراة في الدوري، و25 في مختلف المسابقات.
وعزز ليفركوزن موقعه في الصدارة برصيد 42 نقطة، مبقياً على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن بايرن ميونيخ بطل الدوري في المواسم الـ11 الأخيرة، والذي يملك مباراة مؤجلة أمام أونيون برلين يخوضها في 24 يناير 2023.
وفضّل المدرب الإسباني لليفركوزن شابي ألونسو الإبقاء على بونيفايس على دكة البدلاء، قبل أن يدفع به في الدقيقة 67 مكان شيك الذي خاض مباراته الأولى أساسياً في الدوري منذ 14 شهراً وردّ الجميل لمدربه.
وافتتح شيك التسجيل من ضربة جزاء اقتنصها بنفسه، بعد مرور نصف ساعة من عمر اللقاء، وضاعف النتيجة بعد دقيقتين، بعد أن تابع كرة الهولندي جيريمي فريمبونج العرضية، قبل أن يضيف الثالث من كرة رأسية، إثر ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول،
ونجح بديله بونيفايس في هزّ الشباك بعد دخوله بدقيقتين.
وواصل بايرن ميونيخ صحوته بعد سقوطه المدوّي أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في المرحلة قبل الماضية، وعاد بفوز ثمين من أرض فولفسبورج 2-1، وسجّل هدفي الفريق البافاري كل من جمال موسيالا «33»، والدولي الإنجليزي هاري كين «43»، رافعاً رصيده إلى 21 هدفا في 15 مباراة في الدوري، فيما سجّل ماكسيميليان أرنولد «45» هدف فولفسبورج الوحيد.
واستعاد شتوتجارت المركز الثالث من لايبزج بعد فوزه على ضيفه أوجسبورج 3-0، سجلها دينيس أونداف «18»، والغيني سيرهو جيراسي «45»، وكريس فوهريخ «70».
وتقدم شتوتجارت الذي انهزم في المرحلة الماضية أمام بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لايبزج الرابع، والذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه فيردجر بريمن 1-1 في افتتاح المرحلة.

الدوري الألماني
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
هاري كين
شتوتجارت
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