«تحكيم نسائي» لمباراة الأهلي وأوراوا



جدة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان «الجمعة» في مباراة تحديد المركز، حيث يتوج الفائز بالمباراة بالميدالية البرونزية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية.

وأشار «الفيفا» عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً) إلى أن اللقاء يديره طاقم تحكيم نسائي من أميركا يتكون من الثلاثي، حكم الساحة توري بينسو، ويعاوناها بروك مايو وكاترين نيسبيت، ومعهم الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.

كان الأهلي فاز على اتحاد جدة السعودي 3-1 في الدور الأول، قبل أن يخسر بهدفين أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي، كذلك فاز أوراوا ريد على ليون المكسيكي بهدف، في الدور الأول، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية في الدور قبل النهائي.

يذكر أن الأهلي فاز بالميدالية البرونزية في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، بينما انتزعها الفريق الياباني مرة واحدة في 2007.

ويدير مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في النهائي، طاقم تحكيم من بولندا يتكون من حكم الساحة سيمون مارسينياك، يعاونه مواطناه آدم كوبسيك وتوماس ليستكيويتز، ومعهم الحكم الرابع خيسوس فالينزويلا من فنزويلا.