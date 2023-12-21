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«حادث» يؤجل الدوري الجزائري

«حادث» يؤجل الدوري الجزائري
21 ديسمبر 2023 09:41

 
الجزائر (رويترز) 

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تسبب حادث مروري في وفاة عضوين بفريق مولودية البيض الجزائري المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مما دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى تأجيل جميع المباريات المقررة هذا الأسبوع.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن الحادث أدى إلى وفاة الحارس زكريا بوزياني «27 عاماً» ومساعد مدرب الفريق خالد مفتاح.
وشارك بوزياني، حارس المرمى الاحتياطي، في مباراتين بالدوري هذا الموسم.
وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غرب الجزائر، بينما كانت في طريقها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة «الجمعة»، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقال النادي على فيسبوك إن الأعضاء المصابين الآخرين في حالة مستقرة.
وذكر الاتحاد في بيان «عقب الحادث المأساوي الذي ألم بنادي وعائلة مولودية البيض، تقرر تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني، وعلى مستوى كل الأصناف وذلك لغاية إشعار آخر».
وأضاف البيان «كما تقرر أيضاً تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين الـ32 والـ16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، المقررة 26 ديسمبر 2023».
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بيان «تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض، وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين».

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