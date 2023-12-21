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الرياضة

الريال «حائر» بين «الشباب» و«صفقة إيكاردي»!

الريال «حائر» بين «الشباب» و«صفقة إيكاردي»!
21 ديسمبر 2023 11:32

أنور إبراهيم (القاهرة)
رغم أن ريال مدريد الإسباني رفض في الصيف الماضي ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي «30 عاماً» مهاجم باريس سان جيرمان السابق، والذي انتقل إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة في 2022، إلا أنه عاود التفكيرمن جديد في ضم هذا المهاجم الهداف، خلال الميركاتو الشتوي، حسبما ذكر موقع «فوتبول ترانسفيرز»، على عكس توجه إدارة «الميرنجي»، التي تستهدف التعاقد مع لاعبين شباب يمثلون «ريال المستقبل».
وقال الموقع إن «البلانكوس» يعتمد اعتماداً كبيراً في الوقت الحالي على النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في تسجيل الأهداف، وهولاعب وسط، ولكنه يقوم بدورالمهاجم رقم «10»، وهذا مكمن الخطورة في حالة تعرضه لإصابة أو ابتعاده لأي سبب، كما أن النادي لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الإسباني خوسيلو رأس الحربة لتسجيل الأهداف، لأن مستواه متذبذب ولم يسجل إلا 5 مرات في 13 مباراة في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم، علاوة على كبرسنه.
واستعاد إيكاردي مستواه العالي منذ رحيله عن سان جيرمان، إلى جلطة سراي الصيف الماضي وأبلى بلاءً حسناً مع فريقه الجديد، إذ سجل 17هدفاً في 25 مباراة في مختلف المسابقات، ولكنه لا يخفي حقيقة أنه يبحث عن تحديات جديدة في أماكن أخرى، رغم أن عقده ينتهي في صيف 2026.
وتردد أن مانشستر يونايتد مهتم أيضاً بالحصول على خدمات إيكاردي على سبيل الإعارة أولاً، على أمل أن يلعب اليونايتد الموسم القادم في إحدى البطولتين الأوروبيتين «الأبطال» أو«الدوري الأوروبي».
وأضاف الموقع أن إصابة قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألابا، التي تحرمه من اللعب حتى نهاية الموسم، تعني أن جزءاً من المال المخصص للتعاقدات في ريال مدريد، قد يذهب لشراء بديل له لاستكمال النصف الثاني من الموسم، على اعتبار أن الحاجة لقلب دفاع أهم في الوقت الحالي من التعاقد مع مهاجم جديد.
وأشارالموقع إلى أن إيكاردي بعد السنوات الصعبة التي عاشها في سان جيرمان، أصبح مطلوباً من أكثرمن نادٍ أوروبي، والشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده لا يتجاوز عشرة ملايين يورو، ما جعل عدداً من الأندية الأوروبية تنشط من أجل الحصول على خدماته، وتبلغ القيمة السوقية لإيكاردي في الوقت الحالي 13 مليون يورو فقط، ما يشجع الكثيرمن الأندية على السعي في طلبه.

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