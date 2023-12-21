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الرياضة

«الإمارات» و«أيه إم» يخوضان «ترضية» البولو»

«الإمارات» و«أيه إم» يخوضان «ترضية» البولو»
21 ديسمبر 2023 11:36

 
غنتوت (الاتحاد) 

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تأهل الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم إلى مباراة «الترضية»، ضمن كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد، وتقام المباراة السبت، وتسبق نهائي البطولة. 
وجاء تأهل فريق الإمارات بفوزه على «الحبتور» بنتيجة 5-2، ومالت السيطرة لفريق الإمارات في أغلب فترات المباراة، وأحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هدفين في الشوط الرابع، وعلي المري «3 أهداف»، بينما سجل لـ «الحبتور» كمبيرلي وخوان دياز.
فيما تأهل «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، بعد الفوز على غنتوت 6-4، وسجل للفريق فاكندو كيلي «3 أهداف»، وبابلو أوريزا «هدفين»، وطارق الحبتور، فيما أحرز لفريق غنتوت ناصر الشامسي «هدفين»، ويوسف بن دسمال وأوسكار، وأدار المباراتين، الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارجوين وسانتياجو.

الإمارات
البولو
كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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