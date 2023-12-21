الشارقة يعاني في «المباريات الكبيرة»!



سلطان آل علي (دبي)



يبدو أنه مع كل «قمة كبيرة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، تزيد «السلسلة السلبية» لفريق الشارقة أمام بقية منافسيه الكبار، وأصبح «الملك» يعاني في الفوز بالمباريات الكبيرة منذ الموسم الماضي، والأكثر غرابة أنّ معظمها على ملعبه.

يأتي ذلك بعد انتهاء لقاء الشارقة وشباب الأهلي بالتعادل 1-1، في «الإمارة الباسمة»، و«المؤجلة» من «الجولة التاسعة»، نظراً لمشاركة «الملك» في البطولة الآسيوية، وارتفع رصيد «الفرسان» إلى «24 نقطة»، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الوصل، فيما وصل «الملك» إلى «21 نقطة» في المركز الرابع.

يعود آخر فوز للشارقة بـ «مباريات القمم» إلى الجولة الأولى في الموسم الماضي 2022-2023 على شباب الأهلي 2-صفر باستاد راشد، ما يعني أن «الملك» أكمل عاماً و3 أشهر، من دون أي انتصار في «مباراة قمة».

وخاض الشارقة 13 مباراة منذ ذلك الحين أمام الوصل والوحدة والعين والجزيرة وشباب الأهلي، ولم يفز في أي منها، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، كما أنه سجل 13 هدفاً فقط، واستقبل 21 هدفاً، ولم يحافظ الشارقة على نظافة شباكه إلا مرتين، بالتعادل السلبي أمام شباب الأهلي والوحدة.

يذكر 8 من أصل 13 مباراة أقيمت على أرضه وبين جماهيره باستاد الشارقة، وتشير الأرقام إلى أن الفريق خسر 5 مباريات على ملعبه، وتعادل 3 مرات، والإحصائية صعبة التفسير، وتمثل حالة غريبة يعيشها «الملك» على أرضية ملعبه بالتحديد.