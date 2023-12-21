تعرابت «مفتاح النصر»!



سلطان آل علي (دبي)



حقق النصر فوزاً مهماً على عجمان بثلاثية، ضمن «الجولة الـ11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وشهد اللقاء عودة عادل تعرابت من الإصابة، وتألقه وقيادته «العميد» إلى «النقطة 12»، وبفارق 7 نقاط عن «دائرة الخطر» التي دخلها «الأزرق» في غيابه.

وأسهم تعرابت بشكل مباشرة في أهداف «العميد» الثلاثة على عجمان، وأحرز الأول من ضربة جزاء، وصنع الثاني من تمريرة بينية رائعة إلى جابياديني، كما أسهم في الهدف الثالث الذي جاء من تنفيذه ضربة ركنية في البداية.

ويعد تعرابت مفتاح الحلول للنصر، وهو الأكثر تأثيراً على الفريق، فقد أسهم في تسجيل 6 أهداف «أحرز هدفين وصنع أربعة»، كما حصد «العميد» 11 من أصل 12 نقطة بحضور تعرابت في الدوري.

ويحتل تعرابت المركز الثالث في قائمة أفضل صانع ألعاب في الدوري بـ4 صناعات، رغم أنه شارك في 8 مباريات، كما أنه الرابع من ناحية معدل صناعة الفرص، بواقع 2.6 فرصة كل مباراة، بعد بيانيتش 2.8 ودانييل بيسا 3.2 وكاكو 3.4 مع العين.

ويستضيف النصر فريق الإمارات في الجولة القادمة والأخيرة قبل التوقف الطويل، من دون تعرابت الذي يغيب لتراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على الثالثة أمام عجمان.