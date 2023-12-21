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الرياضة

الحكم يرفض السماح في واقعة «اللكمة»

الحكم يرفض السماح في واقعة «اللكمة»
21 ديسمبر 2023 12:11

أنقرة (رويترز) 

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قال الحكم خليل أوموت ميلر، إنه لن يسامح فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو على لكمه في وجهه، في نهاية مباراة بالدوري التركي.
وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم حظراً دائماً على قوجة، الذي دخل الملعب، وضرب ميلر، عندما انطلقت صفارة النهاية، بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97، على ملعب إريامان الخاص بأنقرة جوجو، وتعرض ميلر للركل في رأسه أيضاً وهو على أرض الملعب.
وتم القبض على قوجة بعد يوم واحد من الحادث، حيث أخبر ميلر الشرطة أن المسؤول هدده بالقتل، وقال ميلر لصحيفة حريت التركية اليومية: «لا، لم أسامح قوجة ولن أسامح، الشخص الذي فعل هذا لكمني، فسقطت على الأرض.، لكن الركل الفعلي الذي تعرضت له أثناء وجودي على الأرض سيكون شيئاً لن أنساه أبداً طيلة حياتي».
وأضاف ميلر: «لهذا السبب لن أسامح أبداً، لن أسامح بأي وجه من الوجوه، لن أسامح أبداً من فعل ذلك».
واستأنف دوري الأضواء التركي يوم الثلاثاء الماضي بعد توقف لمدة أسبوع. 

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