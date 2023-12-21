«العميد» يقسو على «الملك» في دوري السلة

علي معالي (الشارقة)

نجح فريق النصر لكرة السلة في أن يفرض قوته بشكل لافت في دوري هذا الموسم، بعدما كرر الانتصار على الشارقة للمرة الثانية هذا الموسم في إياب البطولة بنتيجة 91-87، في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة في الجولة الـ 12 من المسابقة، بعد أن تفوق عليه من قبل في الذهاب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في لقاءات الفريقين بالدور التمهيدي للبطولة، ليرفع «العميد» رصيده إلى النقطة 21 وله مباراة أقل من شباب الأهلي المتصدر بفارق نقطة (22).

واستطاع حسام الوكيل مدرب النصر أن يقدم فريقاً ينافس بمنتهى القوة على لقب الدوري، الذي لم يحققه «العميد» طوال مشواره، وستكون مباراة الفريقين النصر وشباب الأهلي يوم 7 يناير المقبل محطة مهمة للغاية في حسم الصدارة في ظل النظام المختلف هذا الموسم (بست أوف 5).

وشهدت المباراة عودة الجزائري محترف النصر محمد حراك بعد غياب قرابة 30 يوماً بسبب الإصابة، ولم يشركه الوكيل سوى 15 دقيقة على مدار المباراة وسجل خلالها 17 نقطة و5 متابعات، وسجل الأميركي هاريس 21 نقطة و4 مساعدات هجومية و4 متابعات، وحسن عبدالله 20 نقطة و4 مساعدات هجومية، وفيصل محمد 11 نقطة، ومامادو 11 نقطة و9 متابعات هجومية.

ورغم الخسارة يحتل الشارقة المركز الثالث في البطولة برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متساوياً مع الوصل صاحب المركز الرابع (15نقطة)، لكن الشارقة يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي على البطائح 94 – 82 في مباراة نجح «الراقي» في أن يتقدم خلالها في الربعين الأول والثاني بنتيجة 23-18,20-18، وتعادلا في الربع الثالث 23-23، وفي الربع الرابع والأخير تألقت خبرة «الفرسان» بالفوز 35-16، نظراً لخبرة اللاعبين، سواء من الأجانب أو المحليين في الأوقات الحاسمة، وفي مباراة ثالثة فاز الوحدة على الظفرة 89- 73.

ويذكر أن نظام الدوري يقضي بتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نصف النهائي، بينما تتنافس فرق المراكز 4 و5 و6 و7، لتحديد الفريق الرابع، الذي سيكمل المربع الذهبي.