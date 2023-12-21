إمبيد.. «النقاط الأعلى»



واشنطن (أ ف ب)

واصل الكاميروني جويل إمبيد إنجازات مدوّية لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من نصف قرن في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، وسجل 51 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف إليها 12 متابعة وقاد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-113.

ودوّن إمبيد، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، اسمه في السجلات القياسية للدوري، بعدما بات أوّل لاعب يسجل 30 نقطة أو أكثر، ويلتقط 10 متابعات، أو أكثر في 12 مباراة توالياً، وذلك منذ أن حقق هذا الإنجاز الأسطورة كريم عبد الجبار عام 1972.

كما بات إمبيد أوّل لاعب بألوان فريق سفنتي سيكسرز يسجل 40 نقطة أو أكثر ويلتقط 10 متابعات أو أكثر في ثلاث مباريات توالياً، منذ الأسطورة ويلت تشامبرلين عام 1967.

أثنى تايريز ماكسي صاحب 35 نقطة على أداء زميله، قائلاً: «يفعل ذلك كل ليلة باستمرار».

وتابع: «نحن نتوقع ذلك منه وهو يخرج إلى الملعب ويؤدي بشكل رائع كل أمسية».

من ناحيته، قال إمبيد متصدر ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بمعدل 34.4 نقطة في المباراة، إن فريقه ثأر لخسارته أمام تمبروولفز الشهر الماضي في لقاء غاب عنه بسبب إصابة في وركه.

وتابع ابن الـ 29 عاماً الفارع الطول «2.13 م» متحدثاً عن تمبروولفز «هو أحد أفضل الفرق في الدوري والأفضل في الغرب».

وأضاف: «شعرنا أنه كان علينا التغلب عليهم وأنا سعيد بتألق الجميع».

كما أنهى إمبيد سلسلة من أربعة انتصارات توالياً لتمبروولفز متصدر المنطقة الغربية مع 20 فوزاً مقابل ست هزائم، وقاد سفنتي سيكسرز لتحقيق فوزه السابع في ثماني مباريات.

ورفع سفنتي سيكسرز رصيده في المركز الثالث في المنطقة الشرقية إلى 19 فوزاً مقابل 8 هزائم.

وانفرد بوسطن سلتيكس بأفضل سجل في الدوري بفوزه على ساكرامنتو كينجز 144-119، رافعاً رصيده إلى 21 فوزاً مقابل ست هزائم في صدارة المنطقة الشرقية.

وأنهى سلتيكس الذي خاض اللقاء من دون هدافه جايسون تايتوم الغائب بسبب التواء في كاحله الأيسر، سلسلة من أربعة انتصارات توالياً لكينجز.

وتألق في صفوف الفائز الثنائي جايلن براون وديريك وايت مع 28 نقطة لكل منهما، فيما برز مع الخاسر دي أرون فوكس مع 29 نقطة.

وحقق لوس أنجلوس كليبرز فوزه التاسع توالياً بانتصاره على مضيفه دالاس مافريكس 120-111، في مباراة شهدت تألق كواهي لينارد مع 30 نقطة و10 متابعات وجيمس هاردن مع 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة في صفوف الفائز.

وفي تورنتو، قاد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين «2021 و2022»، فريقه دنفر ناجتس حامل اللقب للفوز على تورونتو رابتورز 113-104.

وسجل يوكيتش، أفضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي، 31 نقطة وأضاف إليها 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة.

وتعملق ديمار ديروزان في فوز فريقه شيكاغو بولز على لوس أنجلوس ليكرز 124-108، بتسجيله 27 نقطة ومساهمته في 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

وقاد الثنائي يوليوس راندل ودونتي ديفنتشنتسو فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بروكلين نتس 121-102، فسجل الأول 26 نقطة وأضاف الثاني 23، فيما تألق البديل سام ميريل بتسجيله 27 نقطة في فوز فريقه كليفلاند كافالييرز على يوتا جاز 124-116.

وفرض تراي يونج نفسه نجماً بتسجيله 30 نقطة وتمريره 14 كرة حاسمة وقاد فريقه أتلانتا هوكس للفوز على هيوستن روكتس 134-127، وفاز إنديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس 144-113، وخسر أورلاندو ماجيك أمام ميامي هيت 106-115.