الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانشو للبيع أو الرحيل مجاناً!

سانشو للبيع أو الرحيل مجاناً!
21 ديسمبر 2023 14:09

أنور إبراهيم (القاهرة)
يفكر مانشستر يونايتد بجدية في قطع علاقته بالمهاجم الشاب جادون سانشو وفسخ عقده، إذا لم يتمكن من بيعه هذا الشتاء أو الصيف المقبل على أقصى تقدير.
هذا ما أكدته شبكة «سكاي سبورتس»، مشيرة إلى أنه إذا لم يجد «الشياطين الحمر» مشترياً لسانشو، فإنه يعتزم «إطلاق سراحه» في صفقة انتقال حُر «مجاناً».
وقالت الشبكة إن هذا القرار من جانب اليونايتد يعتبر غريباً ولا يُصدق، لأن النادي دفع فيه قبل عامين ونصف العام مبلغ 80 مليون يورو.
ويمتد عقد سانشو في «أولد ترافورد» حتى صيف 2027، ورغم ذلك تبدي إدارة اليونايتد استعدادها للتخلي عنه، بعد أن وصلت العلاقة بينه والهولندي إيريك تن هاج المدير الفني على وجه الخصوص، إلى طريق مسدود، وأصبح سانشو شخصاً «غيرمرغوب» فيه داخل النادي الإنجليزي، بل يمثل «نكبة» حقيقية منذ وصوله.
جدير بالذكر أن سانشو تم حرمانه من التدريب مع الفريق الأول، أو دخول منشآته الرياضية، أو صالة الطعام.
وكان تن هاج انتقد سانشو علانية بسبب سوء أدائه في التدريبات، بينما خرج اللاعب عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهم المدير الفني بالكذب، ومن وقتها وهو بعيد عن الفريق تماماً، كما تم حذف اسمه من «جروب واتساب» الخاص باللاعبين، بأوامر من تن هاج.
وها هو اليونايتد يبحث اليوم عن مشترٍ لهذا اللاعب الذي كانت تُعلق عليه آمال كبيرة مع الفريق، ووضعه النادي في قائمة الانتقالات.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن ثمة حديثاً عن احتمالات عودته إلى فريقه السابق بروسيا دورتموند، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن أن بعض أندية الدوري الإيطالي مهتمة بالحصول على خدماته، وفي مقدمتها يوفنتوس، كما أنه مطلوب أيضاً في الدوري السعودي.
وأفادت بعض المصادر القريبة من النادي بأن أندية باير ليفركوزن، ولايبزج وشتوتجارت الألمانية تدرس أيضاً إمكانية الحصول على خدمات سانشو، ولكن حتى الآن لم يتحرك أحد في هذا الاتجاه، نظراً للراتب الكبير الذي يحصل عليه النجم الإنجليزي، وإزاء كل هذه الصعوبات، كان من الطبيعي - والكلام لشبكة سكاي سبورتس - أن يفكر مانشستر يونايتد في فسخ عقده.
سانشو لم يسجل إلا 12 هدفاً في 82 مباراة لعبها، وكان في أغلبها بديلاً، خلال هاتين السنتين ونصف السنة، كما فقد مكانه في المنتخب الإنجليزي ويعلم جيداً أنه يجب أن يتحرك في يناير إذا كان يرغب فعلاً بنيل شرف العودة إلى «الأسود الثلاثة» قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

أخبار ذات صلة
كلوب يستغرب «النقاش المبكر»!
ليفربول يدين «ضرب» حافلة يونايتد!
جادون سانشو
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
كيم جونغ أون يتفقد الصاروخ البالستي "هواسونغ-18" العابر للقارات
الأخبار العالمية
واشنطن وسول وطوكيو ترد على تصريح مستفز لكوريا الشمالية
اليوم 16:34
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «عربية الدراجات»
الرياضة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «عربية الدراجات»
اليوم 16:15
«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»
الرياضة
«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»
اليوم 15:55
وكلاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الكونغو يفرزون الأصوات التي تم الإدلاء بها
الأخبار العالمية
تمديد الانتخابات بجمهورية الكونغو الديموقراطية
اليوم 15:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©