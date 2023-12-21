نيبوشا «غاضب» من «الرباعيتين»!



فيصل النقبي (خورفكان)



أبدى نيبوشا مدرب خورفكان غضبه من الأداء الضعيف للمنظومة الدفاعية، رغم محاولات علاج «الخلل» من خلال التعديل في توليفة الخط الخلفي، واهتزت شباك الفريق بثمانية أهداف أمام الشارقة والعين، وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها «النسور» بـ «رباعية» مرتين على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، الأولى أمام الشارقة 1-4، ضمن «الجولة 11»، والأخرى من العين 1-4، في مؤجلة «الجولة التاسعة».

وتكشف نتيجة المباراتين عن «خلل واضح» في الخط الخلفي للفريق، يتطلب سرعة علاجه، خاصة أن «النسور» يخوض مباراة صعبة مع الوحدة يوم الأحد المقبل، في «الجولة 12»، من خلال الاستفادة من «التوقف الطويل» للدوري.

وينوي نيبوشا وبالتعاون مع إدارة النادي، القيام بعدد من التغييرات، على صعيد الأجانب والمقيمين، وبعض العناصر في الدفاع خلال «الميركاتو الشتوي».