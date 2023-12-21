الخميس 21 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيبوشا «غاضب» من «الرباعيتين»!

نيبوشا «غاضب» من «الرباعيتين»!
21 ديسمبر 2023 14:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)


أبدى نيبوشا مدرب خورفكان غضبه من الأداء الضعيف للمنظومة الدفاعية، رغم محاولات علاج «الخلل» من خلال التعديل في توليفة الخط الخلفي، واهتزت شباك الفريق بثمانية أهداف أمام الشارقة والعين، وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها «النسور» بـ «رباعية» مرتين على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، الأولى أمام الشارقة 1-4، ضمن «الجولة 11»، والأخرى من العين 1-4، في مؤجلة «الجولة التاسعة». 

أخبار ذات صلة
دفوركوفيتش يتوج «أبطال الخاطف» في العين
«البصمة الأفضل» تضع «الزعيم» في «سباق الصدارة»

وتكشف نتيجة المباراتين عن «خلل واضح» في الخط الخلفي للفريق، يتطلب سرعة علاجه، خاصة أن «النسور» يخوض مباراة صعبة مع الوحدة يوم الأحد المقبل، في «الجولة 12»، من خلال الاستفادة من «التوقف الطويل» للدوري.
وينوي نيبوشا وبالتعاون مع إدارة النادي، القيام بعدد من التغييرات، على صعيد الأجانب والمقيمين، وبعض العناصر في الدفاع خلال «الميركاتو الشتوي».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
النصر
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
كيم جونغ أون يتفقد الصاروخ البالستي "هواسونغ-18" العابر للقارات
الأخبار العالمية
واشنطن وسول وطوكيو ترد على تصريح مستفز لكوريا الشمالية
اليوم 16:34
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «عربية الدراجات»
الرياضة
الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «عربية الدراجات»
اليوم 16:15
«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»
الرياضة
«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»
اليوم 15:55
وكلاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الكونغو يفرزون الأصوات التي تم الإدلاء بها
الأخبار العالمية
تمديد الانتخابات بجمهورية الكونغو الديموقراطية
اليوم 15:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©