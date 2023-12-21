«البصمة الأفضل» تضع «الزعيم» في «سباق الصدارة»



معتز الشامي (دبي)



نجح العين في حسم «مؤجلة» الجولة التاسعة أمام خورفكان 4-1، ومنحت النتيجة الثقة للفريق، وأيضاً العودة للمنافسة بقوة على قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما أوقف النزيف، وأضاف إلى رصيده 3 نقاط مهمة وضعته في المركز الثالث، وله 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصل «المتصدر»، كما لعبت «المؤجلة» الأخرى بين الشارقة وشباب الأهلي دوراً في إحياء آمال «الزعيم»، بعدما انتهت بالتعادل، حيث وصل «الفرسان» إلى «24 نقطة» في «الوصافة»، وتقلص الفارق بين الفريقين إلى «نقطتين» فقط.

واستعاد «البنفسج» خطورته الفنية، والظهور بـ «البصمة الأفضل»، بعد عودة الأساسيين، وتحديداً بندر الأحبابي وإيريك، حيث صنع الأحبابي هدفاً وسجل آخر بتسديدة صاروخية، بينما صنع إيريك الهدف الأول للابا كودجو، ليحقق «الهداف الأسطوري» أرقاماً قياسية عدة، أبرزها انفراده بلقب «الهداف التاريخي» بين اللاعبين الأجانب، في «عهد الاحتراف» مع «الزعيم»، بعدما وصل لابا إلى 96 هدفاً.

وتمكن كريسبو مدرب العين من تعويض إخفاق «الكلاسيكو» عقب الخسارة أمام الوحدة بهدفين، وأعاد للفريق إلى سكة الانتصارات أمام خورفكان بـ «رباعية»، أعادت الثقة لجماهير «الأمة العيناوية»، وعزز كريسبو التجانس بين اللاعبين في مختلف الخطوط، حيث أشرك عمير أتزيلي في مركز الجناح الأيمن، وكاكو في صناعة اللعب، ما أفاد في الضغط على دفاع المنافس، بالإضافة إلى مشاركة ماتياس بالاسيوس في الوسط أساسياً أيضاً، كما عاد عبد الكريم تراوري وجوسنا للمشاركة من مقعد البدلاء في الشوط الثاني.