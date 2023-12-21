دفوركوفيتش يتوج «أبطال الخاطف» في العين

العين (الاتحاد)

أشاد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالتنظيم المتميز، والمستوى العالي للتنافس في بطولات آسيا للشطرنج للأشبال والناشئين والشباب، التي تقام بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال دفوركوفيتش، خلال مشاركته في تتويج الفائزين بميداليات «الخاطف»: البطولة تُبرز الروح الرياضية والشغف باللعبة، وفي الاتحاد الدولي نقدر جهود القائمين على البطولة، ونشيد بتفانيهم في تقديم تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين.

وأضاف: الدور الذي تلعبه الإمارات بشكل عام، ومدينة العين بشكل خاص، في تعزيز الشطرنج على المستوى الآسيوي والعالمي، يستحق كل الإشادة، ونأمل أن تستمر هذه البطولات في جذب المزيد من اللاعبين الجدد، وتحفيزهم على تحقيق التميز.

وضمن الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا، أقيمت مباراة استعراضية بين الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ودفوركوفيتش.

وتوج الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني أركادي نيتاش بطلاً لبطولة 2 ديسمبر للشطرنج السريع، التي أقيمت على هامش بطولات آسيا للفئات السنية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 ذكوراً وإناثاً، وشارك في البطولة نخبة من اللاعبين، بما في ذلك 40 من الأساتذة الدوليين الكبار، وأكثر من 120 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار والفئات.

وفازت ماليزيا بالمركز الأول في «آسيان يوث كالتشيرال نايت»، وتبعها اليابان والهند، بعد منافسة قوية مع الوفد العُماني الذي قدم أداء رائعاً.

في مسابقة الذكور تحت 8 سنوات، تحتل فيتنام المركز الأول ثم الهند فيتنام، وفي فئة تحت 10 سنوات تأتي إيران في الصدارة، ويليها لاعب روسيا تحت علم الاتحاد الدولي وسوريا.

وتحت 12 سنة، تحتل كازاخستان الصدارة، ومن بعدها الصين ولاعب روسيا، أما تحت 14 سنة، فيأتي لاعب روسيا في المركز الأول، ويليه لاعب كازاخستان ولاعب روسيا.

وفي فئة تحت 16 سنة، تقبض الهند على الصدارة، وفي الإناث تحت 8 سنوات، فإن القمة من نصيب الهند، وتشهد فئة تحت 10 سنوات، تفوق لاعبة روسيا، وفي فئة تحت 12 سنة، تأتي الصين في الصدارة، وفي فئة تحت 14 سنة تحتل لاعبتا روسيا المركزين الأول والثاني، وتأتي روضة السركال لاعبة منتخبنا في المركز الثالث.