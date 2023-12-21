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الرياضة

إنييستا يحتفل بذكرى أول مباراة مع «البارسا» أمام «العميد»

إنييستا يحتفل بذكرى أول مباراة مع «البارسا» أمام «العميد»
21 ديسمبر 2023 21:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


تنتظر جماهير نادي الإمارات عودة قائد الفريق «الرسام» الإسباني إنييستا، للمشاركة الرسمية مع «الصقور»، في المباراة المنتظرة أمام مضيفه النصر، يوم السبت، على استاد آل مكتوم بقلعة «العميد»، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وغاب إنييستا عن تشكيلة «الصقور»، في آخر جولتين على التوالي أمام شباب الأهلي 0-7، والجزيرة 0-1، منذ آخر مشاركة في مباراة اتحاد كلباء 2-4، ضمن «الجولة التاسعة»، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية الأخيرة لفريقه، تأهباً لمباراة «العميد».
وتطرق الإسباني لويس بلاناجوما المدرب «المقال» مؤخراً من تدريب «الصقور»، على غياب مواطنه إنييستا، بعد الخسارة أمام الجزيرة 0-1 في الجولة الماضية، وقال: «إنييستا شكا من إصابة عضلية طفيفة، حرمته الظهور في آخر مباراتين، بعدما فضلنا عدم المجازفة بإشراكه»، لافتاً إلى أن النجم الدولي السابق ظل حاضراً في التدريبات الأخيرة للفريق وداعماً لزملائه اللاعبين.

 

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وتتزامن العودة المرتقبة لإنييستا «39 عاما»، للمشاركة مع «الصقور» في الجولة المقبلة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مع احتفاله بذكرى أول مباراة رسمية مع ناديه الأسبق برشلونة، في 21 ديسمبر 2002، في المواجهة أمام ريال مايوركا، والتي انتهت بتفوق «البارسا» 4-0.
ووضع وقتها لويس فان جال مدرب «البلوجرانا» ثقته في صانع الألعاب إنييستا البالغ وقتها 18 عاماً فقط، ليظهر بعض اللمسات الرائعة والحركة الذكية في وسط الملعب، قبل أن ينجح في الأسبوع التالي 
في تقديم أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإسباني، حيث صنع لزميله لاعب الوسط فابيو روتشيمباك هدف الفوز 3-0 على أرضه أمام ريكرياتيفو.
وأمضى إنييستا 16 موسماً في برشلونة ما بين 2002- 2018، سجل خلالها «الأيقونة» 35 هدفاً، وقدم 87 تمريرة حاسمة في 442 مباراة في الدوري الإسباني، وتُوج مع ناديه بـ 32 لقباً الفوز بدور أبطال أوروبا في 4 مناسبات، والدوري الإسباني 9 مرات.
وتعول جماهير «الصقور» على خبرات «المخضرم» إنييستا، من أجل تحسين وضع الفريق الذي يواجه شبح الهبوط باحتلاله المركز الأخير في ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط فقط، من 11 مباراة، بالفوز في مباراة واحدة، والتعادل في أثنتين.
وشارك إنييستا في 8 مباريات مع «الصقور» في «دوري أدنوك للمحترفين» من بينها 7 أساسياً ومباراة واحدة بديلاً، بمعدل 652 دقيقة، وسجل خلالها هدفين، علاوة على صناعته هدفاً ثالثاً.

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