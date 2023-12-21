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الرياضة

«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»

«الأبيض» يحافظ على «المركز 64» عالمياً في تصنيف «الفيفا»
21 ديسمبر 2023 15:55

معتز الشامي (دبي)

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حافظ منتخبنا الوطني على المركز الـ 64 عالمياً في تصنيف «الفيفا» لشهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث تقدم ترتيب «الأبيض» بشكل إيجابي، مع بداية مرحلة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وبعد أن كان يحتل المركز الـ 69 عالمياً في تصنيف أكتوبر، نجح في التقدم إلى المركز الـ 64 عالمياً، والثامن آسيوياً، في نوفمبر وديسمبر، وفاز منتخبنا بأول مباراتين في التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، أمام نيبال والبحرين، ويستعد لخوض نهائيات كأس آسيا.
وعلى الجانب الآخر، احتفظ الأرجنتين بطل العالم، بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي «الفيفا»، كما لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، حيث تمسك «التانجو» بالقمة، يليه منتخب فرنسا، وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا من الثاني إلى العاشر.
وعلى مستوى أفريقيا، حل المغرب في الصدارة وأيضاً «المركز الـ 13» عالمياً، يليه السنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو.
وجاء اليابان صاحب المركز الـ17 عالمياً، في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية وقطر ثم العراق، والإمارات، وأوزبكستان والصين.
وفي تصنيف أميركا الجنوبية، تصدر الأرجنتين القائمة، يليه البرازيل وأوروجواي وكولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي وفنزويلا وباراجواي وبوليفيا،. وفي تصنيف أميركا الشمالية، حل منتخب أميركا في الصدارة، يليه المكسيك، وبنما وكندا وكوستاريكا وجامايكا.

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