الإمارات ترفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «عربية الدراجات»



الرياض (الاتحاد)



أحرز منتخب الدراجات للإناث 3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، في اليوم الخامس، من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في الرياض، خلال سباق الفردي العام للإناث والشابات، لترفع الإمارات حصادها إلى 10 ميداليات «ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات».

نجحت مروة سلمان في حصد الميدالية الفضية، والمركز الثاني في السباق ومسافته 40 كم في 1:15.59 ساعة، بعد منافسة قوية حتى خط النهاية، مع سهام بوصبا، وجاءت السورية لانيا سابير في المركز الثالث، لتحصد مروة سلمان ثاني فضية فردية لها في البطولة، كما حصل منتخب الشابات على المركز الثالث والميدالية البرونزية، خلف الجزائر وتونس، ومثل المنتخب مروة سلمان، ورناد اليافعي، وعلياء حسن.

وفي سباق الفردي العام تحت 23 سنة، حصلت زهرة حسين على المركز الثالث، والميدالية البرونزية.

ويخوض منتخبنا للرجال وتحت 23 سنة يوم الجمعة، سباق الفردي العام، بقيادة أحمد المنصوري مع مجموعة من اللاعبين، حيث ينافس على ميداليات الفئتين نخبة من أفضل الدراجين.

من ناحية أخرى، زار محمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، بعثة منتخبنا في مقر إقامتها بالسعودية والاجتماع مع منتخب الرجال، بحضور يوسف ميرزا مدير المنتخب، وأعضاء الفريق، ووجه لهم التهنئة على إنجاز الفوز بثلاث ميداليات في سباق الفردي ضد الساعة، لفئة الرجال وتحت 23 سنة، مهنئاً عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي.