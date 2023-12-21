شرطة دبي تحصد جائزة «الأفضل» في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

احتفى مجلس دبي الرياضي بالفرق والرياضيات الفائزات في منافسات النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشارك في تكريم الفائزات من الفرق واللاعبات، معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وكذلك تكريم الرعاة والداعمين للدورة.

وشاركت في الدورة الحادية عشرة أكثر من 1600 رياضية من منتسبات 65 من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تنافسن في 7 مسابقات مختلفة تضمنها برنامج الدورة.

ونالت شرطة دبي جائزة أفضل جهة من حيث النتائج المحققة برصيد 16 نقطة، كما نالت أيضاً جائزة أفضل جهة من حيث عدد المشاركات في الدورة اللواتي بلغ عددهن 137 رياضية.

وعلى مستوى النتائج الفردية فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول بلقب البولينج للمواطنات، فيما ذهب لقب المقيمات إلى سامانثا هانان من شركة إيزي جنريتور، وتم تكريم بطلات منافسات البادل، وهن ميرة الفلاسي وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بطلتا فئة المواطنات، ومريم الهاشمي وجيسيكات لوكاس من «جست بادل» بطلتا فئة المقيمات، وتكريم رقية المرزوقي من «طلبات» الفائزة بلقب الجري للمواطنات وخلود درويش الفائزة بلقب الجري للمقيمات، وأمريثا كوتي كريشانن من القنصلية العامة الكندية بدبي لفوزها بلقب البادمنتون.

وكرمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أيضاً مروة محمود وجواهر التميمي من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الفائزتين بمنافسات الرماية، وميرة الفلاسي وزينب الجهران ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات لفوزهن بسباق قفز الحواجز، وكذلك تكريم ميرة الفلاسي من القيادة العامة لشرطة دبي لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً للمواطنات، وماخابات أومتانازوفا لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية للمقيمات لمسافة 30 كيلومتراً.

واستمعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى شرح من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، عن أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وكذلك «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، التي سيتم تكريم الفائزين بالدورة الثانية عشرة لها يوم 10 يناير المقبل، حيث أشادت معاليها بجهود المجلس والعمل الكبير الذي يقوم به لنشر ممارسة الرياضة وتطوير مستويات الرياضيين والفرق وتحقيق البطولات وتمكين المرأة.