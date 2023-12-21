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الرياضة

«متحف المستقبل» يحتضن اتفاقية رياضية عالمية

مراسم توقيع الاتفاقية (الاتحاد)
22 ديسمبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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احتضن «متحف المستقبل» في دبي، مراسم توقيع اتفاقية رياضية عالمية، ضمن المبادرات التي تتوافق مع رؤية المتحف الذي يتبنى استشراف المستقبل التي حولت الإمارات إلى إحدى أكثر دول العالم تقدماً، عبر دعم الابتكار والتطوير المستمر في جميع المجالات.
وشهدت الاتفاقية تعاون رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، التي تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً لها، مع تطبيق «فيوز»، الذي يملك مكتباً إقليمياً في دبي، والذي يسمح للمستخدمين ببث وتجربة فيديوهات الواقع الممتد، والميتافيرس، وذلك لعرض محتوى متكامل حصري على منصتها، بهدف تقديم تجارب الواقع الممتد والفيديوهات التفاعلية، بما يشمل فيديوهات ما وراء الكواليس لمنافسات الدوري الإسباني لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على مدى 3 سنوات مقبلة.
ويقدم تطبيق فيوز من خلال الشراكة مستوى جديداً من عالم الواقع الافتراضي للمستخدمين، لاستكشاف عالم جديد من الترفيه.
ورحب خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بالمبادرات على أرض الإمارات المعروفة دائماً ببحثها الدائم عن الابتكار والتطور في جميع المجالات واستشراف المستقبل ودعمه، خصوصاً على الصعيد الرياضي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس خطوة مهمة في التواصل مع المشجعين، الذين لايزالون يتابعون مباريات كرة القدم، لكنهم أصبحوا يبحثون عن تجارب أكثر عبر هذا النوع من التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس فقط متابعة المباراة لمدة 90 دقيقة عبر شاشة التلفاز من دون تفاعل، وهو ما يفرض اتخاذ هذه الخطوات لزيادة التفاعل مع المشجعين، ورفع درجة الاهتمام باللعبة، خصوصاً للأجيال الناشئة.

متحف المستقبل
دبي
الإمارات
رابطة الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
الليجا
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