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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد ذهبية أوزبكستان للمبارزة

«الفجيرة للفنون القتالية» يحصد ذهبية أوزبكستان للمبارزة
22 ديسمبر 2023 01:22

طشقند (وام)

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أحرز عمر الكندي لاعب المبارزة في نادي الفجيرة للفنون القتالية، ذهبية بطولة أوزبكستان لسلاح الفلوريه تحت 12 سنة، والتي أقيمت في العاصمة طشقند على مدار ثلاثة أيام.
وحقق الكندي الفوز في المباريات الخمس بدور المجموعات التمهيدي، وتأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي توالياً، ليُتوج بذهبية البطولة بجدارة.
وتأتي المشاركة ضمن خطة الجهازين الإداري والفني في النادي، لتحقيق الاحتكاك مع اللاعبين الدوليين، واكتساب الخبرات.
وهنأ نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، عمر الكندي على إنجازه الدولي الأول، مشيراً إلى أنها بداية موفقة للفريق واللاعبين، وأنه يتوقع المزيد من الإنجازات في الموسم الحالي.
ووجه أبو شاويش الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمه المتواصل لنادي الفجيرة للفنون القتالية، وتوفير أفضل بيئة لرعاية المواهب الرياضية.

نادي الفجيرة للفنون القتالية
أوزبكستان
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