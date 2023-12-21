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الرياضة

اختبارات متفاوتة للعروبة والظفرة في دوري «الأولى»

توناني أفوبي يعوض غياب دياجو في هجوم الظفرة
22 ديسمبر 2023 01:22

معتصم عبدالله (دبي)

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يخوض العروبة «المتصدر» والظفرة «الوصيف» اختبارات متفاوتة المستوى في انطلاق «الجولة 13»، من دوري الدرجة الأولى، اليوم، حينما يستقبل الأول ضيفه جلف أف سي «الحادي عشر»، فيما يحل «فارس الظفرة» ضيفاً على التعاون «الرابع عشر» على ملعب الأخير في منطقة شعم بإمارة رأس الخيمة.
ويلعب في بقية مباريات اليوم الأول للجولة، الفجيرة ومصفوت، الرمس ومسافي، على أن تستكمل الجولة السبت بإقامة 4 مباريات تتصدرها مواجهة دبا أمام ضيفه دبا الحصن في صراع محتدم على المركز الثالث، فيما يستضيف الذيد نظيره العربي، ويلتقي يونايتد بالجزيرة الحمراء، وسيتي والحمرية، فيما يغيب جلف يونايتد «الثالث عشر» بداعي الراحة.
وتبدو الفرصة مواتية أمام العروبة المتصدر بـ 31 نقطة، مواصلة العزف على نغمة النتائج الإيجابية، بعدم الخسارة في 11 مباراة على التوالي، في المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي صاحب المركز 11 برصيد 15 نقطة، وكان الأخير حقق الفوز في الجولة الماضية على التعاون 3-2، فيما تفوق العروبة على جلف يونايتد 2-1.
في المقابل، يعول الظفرة «الوصيف» برصيد 23 نقطة، على مجهودات مهاجمه الإنجليزي توناني أفوبي متصدر قائمة الهدافين بـ 9 أهداف، لتعويض غياب زميله البرازيلي دياجو دا سيلفا المتوج باللقب في آخر ثلاثة مواسم بداعي الإصابة بعد خضوعه لجراحة ناجحة لغضروف الركبة في إحدى مستشفيات العاصمة أبوظبي.
ويقود أفوبي الصائم عن التسجيل في مباراة الجولة الماضية أمام يونايتد 1-1، هجوم «الفارس» في المواجهة أمام مضيفه التعاون صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، والساعي بدوره لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام جلف يونايتد 0-1، وجلف أف سي 2-3 على التوالي.

مباريات اليوم 
العروبة – جلف أف سي 16:45
التعاون – الظفرة 16:45
الفجيرة – مصفوت 16:45
الرمس – مسافي 16:45

مباريات الغد
دبا – دبا الحصن 16:45
الذيد – العربي 16:45
يونايتد – الجزيرة الحمراء 16:50
سيتي – الحمرية 16:50

العروبة
الظفرة
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