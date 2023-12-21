144 لاعباً في المرحلة الثانية لدوري «القوس والسهم»

دبي (الاتحاد)

تصدر نادي المدام الترتيب العام في المرحلة الثانية لدوري القوس والسهم «المركب والمحدب»، في المنافسات التي أقيمت يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً وأكاديمية. ويتكون الدوري من 4 مراحل في القوس المحدب والمركب، وانطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي، وتختتم في أبريل المقبل، وسيتم اختيار 4 لاعبين من كل فئة لخوض منافسة نهائية بعد نهاية المراحل الأربع.

وقام بتتويج الفائزين الدكتور سعيد الكعبي، رئيس الاتحاد، وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، بحضور عضوي الاتحاد عادل الحمادي، وصالح الجحوشي، ومحمد الفلاحي المدير التنفيذي.

وتصدر نادي المدام الترتيب العام بعدد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات أحرزها حمدان الكتبي «ذهبيتان» وخليفة الكعبي، وفهد كريم، بالإضافة إلى 4 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثاني برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات للاعبات منى الشرع، ومريم الصايغ، وآمنة العوضي، بجانب 3 فضيات و4 برونزيات.

وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثالث بعدد 6 ميداليات، منها 3 ذهبيات للاعبين ناصر السدراني، وهدي آل علي، وعلياء آل علي، بجانب فضيتين وبرونزية، وفي النتائج الأخرى حصل نادي البطائح على ذهبيتين للاعبين محمد قطب، وعلي علي. ونادي الشارقة للألعاب الفردية ذهبية بواسطة اللاعب حسن رئيسي، وأكاديمية مشرف ذهبية حصدها فيشنو ناريامبولي، ونادي أبوظبي ذهبية عن طريق ذياب سليمان.

كما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بذهبية اللاعب محمد الشحي، ونادي الحمرية بذهبية اللاعب سنيهال ديفاكار.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي أن المستويات المتطورة للمشاركين في المرحلة الثانية للدوري تعزز التطور الكبير، الذي تشهده اللعبة، بما يمثل مرتكزاً مهماً، ضمن استراتيجية الاتحاد المتكاملة لدعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر، لاسيما أن المنافسة تمثل إضافة مهمة لجهازية اللاعبين واللاعبات. وأعلن الكعبي انطلاق المرحلة الثالثة يومي 6 و7 يناير المقبل، وتوفير كافة المتطلبات الداعمة لنجاحها، خاصة أن هذه المرحلة شهدت استخدام التقنيات المتطورة، ورقمنة الإجراءات الخاصة بالفعاليات، واللوائح الدولية، بما ينسجم مع الأهداف المستقبلية للاتحاد بتنظيم واستضافة البطولات الدولية.