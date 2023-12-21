منافسات «الدريف» للسيارات ترفع الإثارة في «ليوا الدولي»

الظفرة (الاتحاد)

حققت منافسات سباق الخيول العربية، والتي أقيمت ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً مميزاً من أهالي المنطقة بالمشاركة والحضور، في السباق الذي انطلق في ميدان مرعب، وأقيمت المنافسة على مدار شوطين بتنظيم نادي ليوا الرياضي.

وفي شوط الـ2100 متر، حقق المركز الأول «لطام»، لمالكه حمد مرشد المرر، وحل ثانياً «زينهم» لمالكه سيف عشير علي، ثم «إي كيو» لمالكه عبد الله موسى القبيسي، وفي شوط الـ1400 متر، حقق المركز الأول «أطرش»، لمالكه سلطان خليفة الدرمكي، وحل ثانياً «غازي»، لمالكه أحمد محمد المحيربي، ثم «حمدان الغربية»، لمالكه سهيل علي سالمين المزروعي.

كرم الفائزين في الختام، عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وبخيت عشير المزروعي عضو مجلس إدارة النادي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

ووجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي التهنئة لكل الفائزين في سباق الخيول العربية، مشيداً بالإقبال الكبير الذي شهدته المنافسة والحضور المميز للأبطال، وقال: دائماً في سباقات الخيول العربية في مرعب نشاهد تنافساً مثيراً ولافتاً بين أبناء المنطقة للوصول لأفضل المراكز، ونرغب دوماً في أن تستمر هذه السباقات وتتواصل لإسعاد الأهالي، وبالتأكيد هي جزء مهم من مهرجان ليوا الدولي في كل موسم.

وأكد عبد الله بطي القبيسي، أن الأيام المقبلة في مهرجان ليوا الدولي ستكون مميزة وحافلة بإثارة كبيرة عبر سلسلة البطولات والتحديات، والتي تعد من المنافسات الرياضية الكبيرة، وقال: الأيام القادمة ستكون حافلة بإثارة وندية منافسات سباقات السيارات، والتي ستجعل أيام مرعب أجمل وتفاصيله أكثر تميزاً، خاصة مع الإقبال الجماهيري الذي نتوقع أن تشهده.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات سباق «الدريفت كار» للسيارات، والتي تستمر على مدار يومين.

وتعتبر سباقات «الدريفت كار» من السباقات العالمية، والتي تجد الكثير من البطولات المختلفة على المستويات المحلية والدولية، وكان أول حضور لسباقات الدريفت في المهرجان في موسم 2018، واستمرت بنجاح كي تكون منافسة ثابتة في أجندة المهرجان.

وتجمع ليوا دريفت المحترفين والنجوم من دول مختلفة، وتعتبر من المستويات الأعلى في سباقات الدريفت، وهي دريفت برو أو دريفت محترفين، حيث لا مجال لمشاركة الهواة أو أصحاب المستويات المبتدئة في الدريفت.

وكانت اللجنة التحكيمية أوضحت اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الفئة من خلال التطبيق الإلكتروني للنادي، بالإضافة لكل الشروط المطلوبة والمواصفات الخاصة بالسيارات، وآلية الدخول والخروج والتعليمات الخاصة بالمشاركة، وتبدأ المنافسة في تمام السادسة عصراً.

وتجدر الإشارة إلى أن تحدي «الدريفت» من المنافسات القوية في رياضات الاستعراض بالسيارات، وتصل المتعة إلى الذروة من خلالها مع دخول سيارتين في الوقت نفسه، وفي حلبة الاستعراض الخاصة بالدريفت، وتعد منافسة جاذبة وبقوة للكثير من الشباب، وتعتمد في طابعها على معادلة بسيطة تجمع ما بين صرير العجلات والدخان المنبعث منها، وبين زاوية الانحراف، كما أن نظام المسابقة والاستعراض سينطلق مع سيارتين في كل مرة، وتبدأ المنافسة بحسبة منظمة لدى اللجنة التحكيمية، وطريقة خاصة، للوصول إلى أفضل النتائج والمتأهلين للتصفيات الحاسمة.