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الرياضة

بطولة العرب لمربي الخيل.. «إسطبلات الأريام» تحصد «اللقب الذهبي»

بطولة العرب لمربي الخيل.. «إسطبلات الأريام» تحصد «اللقب الذهبي»
22 ديسمبر 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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فازت خيول الخيالة السلطانية العُمانية، وخيول سعود الشريقي بـ «ثنائية» ذهبية، في ختام فعاليات «النسخة الثالثة» من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، وتوّج مربط دبي، وإسطبلات الأريام بلقب ذهبي لكل منهما.
ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم، على مدى يومين بمشاركة 118 خيلاً، دعماً لمربي الخيل العربي داخل الدولة وخارجها، وسعياً لمنح المربين الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف «C» دولي، وفقاً للوائح «الإيكاهو».
وظفرت «سحايب غلفا» لسعود الشريقي، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وحصدت اللقب الفضي «الأريام علا» لإسطبلات الأريام، واللقب البرونزي «ظبية الزبير» للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني.
وحصدت «القيثارة آر سي» للخيالة السلطانية العُمانية، فئة المهرات عمر 2 و3 سنوات اللقب الذهبي، بينما فازت باللقب الفضي «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام، وباللقب البرونزي «دي تيماء» لمربط دبي.
وتصدرت «دي جودي» لمربط دبي، فئة الأفراس، وحققت اللقب الذهبي، وفازت باللقب الفضي رفيقتها «دي غالية»، وباللقب البرونزي «ع ج البراقة الخامسة» لمربط عجمان.
وتوج «الأريام عجيب» لإسطبلات الأريام، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وفاز باللقب الفضي «نيال الفراس» لفراس فؤاد، وباللقب البرونزي «منيف الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني.
وأكمل الثنائية لخيول الشريقي المهر «جي أس مرسال» بحصد اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، وفاز باللقب الفضي «أف دي رافال» لمربط الفلاح، وباللقب البرونزي «دي شاهق» لمربط دبي.
وظفر بالذهبية الثانية للخيالة السلطانية العُمانية «برستيج آر سي»، محققاً لقب بطولة الفحول، وفاز باللقب الفضي الفحل «الأريام بارع»، وباللقب البرونزي «الأريام حشيم» لمعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

إسطبلات الأريام العربية
الأريام
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