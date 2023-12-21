«فيستيف فرايداي» يجمع «النخبة» في «ميدان»

عصام السيد (دبي)

ينظم نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، بمضمار ميدان «فيستيف فرايداي» أولى الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى في «روزنامة» كرنفال سباقات دبي، وتتألف من 9 سباقات رفيعة، رصدت لها جوائز 5 ملايين درهم.

وتتضمن الأمسية الرابعة، 6 أشواط، ويعد هو اللقاء، الذي يضم 4 سباقات عشبية، و5 سباقات رملية بمثابة جولات تحضيرية مبكرة لعدة أشواط في أمسية كأس دبي العالمي.

وتجتذب الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للتحدي للفئة الأولى لمسافة 1600 متر «رملي»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بجائزة مالية قدرها مليون درهم، نخبة من الخيول صاحبة الانتصارات في السباقات الرفيعة أبرزها «آر بي ريتش لايك مي» صاحب التصنيف الأعلى، والبالغ 124 رطلاً، وينافسه «فارس»، و«ند الشبا».

ويواجه «بالحيل» مجموعة من نجوم السرعة، في سباق ارتجال دبي داش «قوائم» لمسافة 1000 متر «عشبي»، وأبرز الخيول المتحدية «مسشيف ماجيك»، و«أسد زعبيل».

وتتنافس المهرات في سن السنتين على لقب سباق «كوندشنس» لمسافة 1400 متر «رملي»، في الشوط الثالث البالغ جائزته 210 آلاف درهم، حيث تعد «لهفتي» أبرز المتحديات، بعد فوزها الأخير على غريمتها «فاتنة» التي تسعى لقلب الطاولة عليها، وهناك «فروست آت دون».

ويعود «دانية» صاحب التصنيف الأعلى للمرة الأولى هذا الموسم، لخوض تحدي سباق «بيزنس باي» في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «عشبي»، وينافسه على اللقب «مسترياس نايت»، و«سان دوناتو».

وتجتذب بطولة الجولة الأولى من سباق آل مكتوم للتحدي للفئة الثانية في الشوط الخامس لمسافة الميل «رملي»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة 10 خيول قوية بسجلها الحافل بالانتصارات، أبرزها «آيسوليت» بطل جودلفين مايل للفئة الثانية في العام الماضي، ويواجه «رويال ميوز» الطامح في اللقب، بعد أن أثبت جدارته على ذات المضمار والمسافة، وهناك «ديزرت ويزدم».

وسيكون الشوط السادس لمسافة 1800 متر «عشبي»، على لقب سباق الراشدية للفئة الثانية، مسرحاً لمواجهة قوية بين «ريل ويرلد»، و«موسريد تايم»، و«أوتمن فليت». ويتصدر «ويسترن سيمفوني»، و«إيفرفاست»، و«بوك رفيو»، و«الجداف»، ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1900 متر «رملي»، على لقب سباق انتصار «قوائم».

ويدافع «دبي فيوتشر» عن لقبه في سباق دبي ريسنج كلوب كلاسيك «هانديكاب» في الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار «عشبي»، وينافسه «ذهبي»، و«لوست إيدن».

وتختتم الأمسية بسباق سرعة «هانديكاب» - رملي لمسافة 1200 متر، ويتصدر الترشيحات «مزاحم»، و«الكرامة»، و«ميثكال دانسر».