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الرياضة

«الآسيوي» يُعدل نظام قرعة الدور الثاني لدوري الأبطال

«الآسيوي» يُعدل نظام قرعة الدور الثاني لدوري الأبطال
22 ديسمبر 2023 01:22

معتز الشامي (دبي)

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فاجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندية القارة، بتعديل نظام قرعة دور الـ16 من «دوري أبطال» المقررة 28 ديسمبر الجاري، وتم الإعلان عن تفاصيلها رسمياً عبر الموقع الرسمي للاتحاد، ويعود السبب إلى «خلل» في نظام الـ40 فريقاً، التي تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات للغرب، ومثلها للشرق.
ويتأهل إلى الدور الثاني «الأوائل الخمسة» من الغرب، ومثلها من الشرق، إلى جانب أفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني من الغرب، ومثلها من الشرق، حيث تم اعتماد نظام تصنيف خاص، بحيث تكون هناك 4 أندية فقط من «التصنيف الأول»، ومثلها من «التصنيف الثاني»، عند سحب القرعة لتحديد أطراف دور الـ 16، مما يعني أن أحد فرق التصنيف الأول يتراجع إلى التصنيف الثاني، الأمر الذي يكشف عن خلل في نظام البطولة.
وأفرزت النسخة الحالية عن تأهل 5 أندية إلى دور الـ 16 عن «غرب آسيا» في «التصنيف الأول» وهي العين، وناساف والاتحاد، والهلال، والنصر، بينما تأهل للدور نفسه 3 فرق من التصنيف الثاني، وهي نافباهور، وسيباهان، والفيحاء، والأمر تكرر في الشرق، حيث تأهل كل من بانكوك يونايتد ويوكوهاما، وفينتفوريت كوفو، وكاوازاكي، وبوهانج ستيلرز، بينما جاء في التصنيف الثاني، شاندونج وتشونبوك هيونداي وأولسان.
ووفق الآلية المطلوب تطبيقها بعد التعديل، يتم سحب فريق واحد من الوعاء الأول، المخصص لأندية التصنيف الأول «بشكل عشوائي»، ليتم وضعه في الوعاء الثاني الخاص بأندية التصنيف الثاني، ليكتمل عقد دور الـ 16، بهدف الحصول على عدد الأندية نفسه في كل وعاء.
وبالتالي تصبح فرق التصنيف الأول مهددة بنزول أحدها إلى التصنيف الثاني، وبالتالي الوقوع مع أي من الأندية القوية.
ويتم تقسيم الأندية في كل منطقة على 8 لقاءات، حيث يلعب كل منها مباراتي ذهاب وإياب في دور الـ 16، وبالنسبة للغرب تحدد 12 و13 فبراير المقبل للذهاب، على أن يقام الإياب 19 و20 من الشهر نفسه، وفي الشرق يقام الذهاب 13 و14 فبراير، والإياب 20 و21 من الشهر نفسه.
وتقام مباريات ربع النهائي 4 و5 و11 و12 مارس بالنسبة للغرب، و5 و6 و12 و13 من الشهر نفسه بالنسبة للشرق، على أن يجرى نصف النهائي 16 و23 أبريل المقبل بالنسبة للغرب، و17 و24 من الشهر نفسه للشرق، والنهائي من مباراتين 11 و18 مايو 2024.

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