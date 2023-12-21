«أبوظبي الكبرى للإبحار» تنطلق في يناير

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي للسباق العالمي للقوارب الشراعية، والمتمثِّل في بطولة «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»، والتي تُقام بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي في 13 و14 يناير المقبل، في ميناء زايد بالعاصمة أبوظبي. ويشكل ميناء زايد منصة بارزة، حيث تتمكن الجماهير من مشاهدَة السباقات التي تخوضها قوارب كاتمران المزعنَفة بطول 50 قدماً F50، وتضم على متنها نخبة من أبطال ونجوم رياضة الإبحار الشراعي، وهي «تطير» فوق الماء.

وقال حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة «شركة مبادلة للاستثمار»: مع استقبال العاصمة لأفضل نجوم رياضة الإبحار الشراعي في العالم، فإننا نحتفي بسلسلة رائعة من منافسات الإبحار على شواطئ الشرق الأوسط. وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسرّنا أن نستضيف بطولة SailGP للمرّة الأولى في أبوظبي، ونؤكّد على التزامنا بابتكار تجارب لا تُنسى، وقدرتنا على تنظيم البطولات العالمية الكبرى مع مختلف الشركاء بمعايير احترافية عالية.