الهلال.. «طوفان أزرق»!

الرياض (أ ف ب)



اصل الهلال سلسلة انتصاراته، وحقّق فوزه السادس عشر، عندما اكتسح ضيفه أبها 7-0، ضمن المرحلة الثامنة عشرة في الدوري السعودي لكرة القدم.

تناوب على تسجيل سباعية الهلال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش «18، 79 و95»، مواطنه ألكسندر ميتروفيتش «25 من ضربة جزاء»، سالم الدوسري «72»، محمد كنو «82»، والبرتغالي روبن نيفيش «86».

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة دون خسارة، بينما بقيَ أبها في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وبعد تسجيله هدفاً، تساوى ميتروفيتش في صدارة الهدافين مع المهاجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو برصيد 16 هدفاً، لكن الأخير يملك فرصة الانفراد مجدداً في مباراة «الجمعة» أمام الاتفاق في هذه المرحلة وضد الاتحاد «الثلاثاء» في «لقاء مؤجل».

ورغم أفضلية الهلال خلال الشوط الأول، كان أبها صاحب المبادرة الهجومية عندما صوّب زكريا سامي كرة قوية تصدى لها الحارس المغربي ياسين بونو وحوّلها لركنية، وأهدر زميله الغيني فرانسوا كامانو فرصة محققة، عندما واجه المرمى ولعب الكرة فوق العارضة، ردّ عليه الهلال بفرصة مماثلة، عندما استقبل ميتروفيتش كرة عرضية حضّرها لنفسه وصوّبها قوية بجانب القائم.

ومن هجمة منسّقة، نجح الهلال في التسجيل، عندما تلقى ميلينكوفيتش-سافيتش كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى «18»، وحصل الهلال على ركلة جزاء نفذها ميتروفيتش إلى يسار الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو «25»، وكان الهلال قريباً من تسجيل هدف ثالث لكن القائم تصدى لكرة ميتروفيتش «37».

واستمرت سيطرت الهلال في الشوط الثاني، وكان قريباً من تسجيل هدف ثالث لولا تأّلق تاتاروسانو الذي تصدى لكرة ميتروفيتش «57»، قبل أن يسّدد البرازيلي ميشايل ديلجادو كرة ارتدت من العارضة «60».

ومن هجمة سريعة، أضاف الهلال هدفاً ثالثاً، عندما صوّب ديلغادو كرة تصدى لها حارس أبها، وعادت لتجد الدوسري الذي لعبها بكل سهولة داخل المرمى «72»، وعاد ميلينكوفيتش-سافيتش لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه، عندما تلقى كرة عرضية، لعبها قوية داخل المرمى «79»، ومن كرة مقطوعة من الدفاع، أضاف الهلال هدفاً خامساً، عندما توغّل «البديل» محمد كنو وصوّب كرة قوية داخل المرمى «82».

وأضاف نيفيش هدفاً سادساً من ركلة حرة مباشرة استقرت في المقص الأيمن «86»، وأنهى ميلينكوفيتش-سافيتش مهرجان الأهداف، وأكمل ثلاثيته، عندما ارتقى لكرة عرضية لعبها برأسه على يمين الحارس «95».