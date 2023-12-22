الأهلي يطلب تأجيل «السوبر المصري» 24 ساعة



القاهرة (د ب أ)



أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق ببطولة السوبر المصري، التي تستضيفها أبوظبي، لمدة يوم واحد، لتقام الأولى يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من الاثنين.

وذكر الأهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي، أنه يطلب تأجيل المباراة الثانية، لتقام 29 ديسمبر بدلاً من الخميس المقبل، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى أبوظبي، وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط.

وأضاف الأهلي «الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الأفريقي في السعودية، ثم الدوري الأفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضاً تم استكمال بعض جولات الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض دوري أبطال أفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية، ثم التوجه منها مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية، خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية، كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنياً وذهنياً بشكل غير مسبوق».