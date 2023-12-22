إنفانتينو: حكم «العدل الأوروبية» لن يُغير الواقع!

القاهرة (د ب أ)



أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» احترامه الشديد لحكم محكمة العدل الأوروبية، بشأن إقامة دوري السوبر الأوروبي، لكنه أوضح أنه لن يغير شيئاً على أرض الواقع.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها، أن قواعد الاتحادين الدولي «الفيفا»، والأوروبي «اليويفا» الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس «الفيفا» عبر حسابه بمنصة (إكس): مع كل الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، حكم اليوم لا يغير شيئاً على أرض الواقع.

وأضاف: تاريخياً، نحن ننظم أفضل المسابقات في العالم، ويستمر هذا الأمر في المستقبل، ونواصل تقديم البطولات الأكثر إثارة وتنافسية، والأعلى قيمة في العالم، ونستخدم إيراداتنا لتطوير كرة القدم في كل ركن من أركان الكرة الأرضية، من خلال برامج التضامن التي تضمن استفادة القطاع الأقل حظا من المشاركين في هذه المسابقات الكبرى.

وقال إنفانتينو: يواصل «الفيفا» القيام بذلك، كما هو الحال دائماً، بالتعاون الوثيق مع الاتحادات الأعضاء، ومع الاتحادات القارية، ومع جميع الشركاء في صناعة كرة القدم، فقط لمصلحة لعبتنا والجميع على المستوى العالمي، دائماً جميعاً ومعاً.

كانت أندية مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، قد أعلنت عن تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، في أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلاً من دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي، لكن المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحابها قبل أن يلحق بها يوفنتوس في وقت لاحق.

وقد بدأ «الريال» وبرشلونة إجراءات قضائية لحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد، واتهم الناديان الإسبانيان «اليويفا» بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأوروبية.