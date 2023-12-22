«ياباني» بديل أنتوني في «اليونايتد»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن مانشستر يونايتد الإنجليزي عثر على «البديل المناسب» للبرازيلي أنتوني الذي لم يقدم أوراق اعتماد جيدة حتى الآن في «أولد ترافورد»، إذ لم سجل منذ حضوره في سبتمبر 2022، سوى 8 أهداف فقط، وصنع 3 أخرى، في 62 مباراة لعبها مع «اليونايتد» بمختلف المسابقات، رغم أن الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني أوصى بشرائه من أياكس أمستردام فريقه السابق، حيث كان أنتوني يلعب تحت قيادته هناك.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن تن هاج نفسه هو الذي يرغب في التخلص من أنتوني، بعد البداية السيئة له مع «اليونايتد»، وأن كشافي الفريق تابعوا الياباني كوبو جناح ريال سوسيداد الإسباني، ومن بينها المباراة التي حصل فيها على لقب «رجل المباراة» أمام ريال بيتيس الأسبوع الماضي، وانتهت بالتعادل صفر- صفر.

وأضافت الصحيفة أن ريال سوسيداد السادس في ترتيب الدوري الإسباني، على استعداد للاستغناء عن كوبو لاعب ريال مدريد السابق، مقابل 43 مليون جنيه إسترليني «54 مليون دولار»، وأن «اليونايتد» يقترح على سوسيداد ضم أنتوني على سبيل الإعارة، حتى يمكن توقيع اتفاق بشأن كوبو الذي يمتد عقده حتى «صيف 2027»، ويذكر أن كوبو أسهم في تسجيل 28 هدفاً في 67 مباراة لعبها بقميص ريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن «اليونايتد» ينوي مواصلة متابعة كوبو، وما يحرزه من تقدم خلال الأشهر المقبلة، على أمل ضمه في الصيف المقبل، بينما يبدو «الشياطين الحمر» مجبراً الآن على الاحتفاظ بأنتوني لاستكمال هذا الموسم، ربما ينجح في مساعدة الفريق على الاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى في «البريميرليج»، بعد أن خرج «اليونايتد» من الدور الأول بدوري الأبطال الأوروبي، إثر احتلاله المركز الرابع والأخير في مجموعته.

وأمام «اليونايتد» مباراة مهمة «السبت» على ملعب وستهام يونايتد، يحاول خلالها الفريق تقليص الفارق بينه وأندية المقدمة الأربعة «أرسنال وليفربول وأستون فيلا ومانشستر سيتي».

بدأ كوبو، المولود في 4 يونيو2001 «22عاماً»، مسيرته الاحترافية في نادي طوكيو «2016-2019» الذي أعاره إلى يوكوهاما إف مارينوس، قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا، حيث لعب لريال مدريد في صيف 2019 وحتى 2022، ولكن «الريال» أعاره 3 مرات إلى ريال مايوركا وفياريال وخيتافي، وتعاقد رسمياً مع ريال سوسيداد في «صيف 2022».

ولعب كوبو لمنتخبات الشباب اليابانية تحت 16 و17 و20 و21 و23سنة، وتم تصعيده إلى منتخب «الساموراي» عام 2022.