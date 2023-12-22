«المزن» أجمل المهرات في افتتاح «الإمارات لمربي الخيل»



أبوظبي (وام)



شهدت فعاليات اليوم الأول من بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، في «الصالة الكبرى» بأكاديمية بوذيب، منافسات قوية في 6 أشواط تأهيلية خصصت للمهرات بأعمار سنة وسنتين.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وسجلت «اتش تي المزن» لحسن علي الطياري، أعلى معدل خلال المنافسات محققة 91.85 نقطة، متصدرة الشوط الأول الذي خُصص للمهرات عمر سنة «أ»، وجاءت في المركز الثاني «رفراف مغيدر» لحسن سيف الزعابي «91.30 نقطة»، وثالثة «هوائل الياه» لمربط الياه «91.05 نقطة».

وأحرزت «كيه بي دانة» لخليفة مراد البلوشي، المركز الأول في القسم «ب»، ولها «91.50 نقطة»، وجاءت «نور الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، في المركز الثاني

«91.30 نقطة»، بينما حلت في المركز الثالث «لويجيه» لمحمد عبد الله البلوشي «91.15 نقطة».

وذهبت صدارة القسم «ج» إلى «ابها» لزياد كلداري «91.55 نقطة»، تلتها في المركز الثاني «نايا آل فهيد» لعبد الله سعيد الهاجري «91.05 نقطة»، وجاءت في المركز الثالث «ام مغيره» لمنصور سعيد المزروعي «90.95 نقطة».

واعتلت «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، صدارة القسم «د»، آخر أشواط المهرات عمر سنة «91.20 نقطة»، وجاءت في المركز الثاني «آي ام خود» لزايد سعيد المزروعي «90.95 نقطة»، وثالثة «شمس العبادلة» لمحمد بطي العبدولي «90.85 نقطة».

وأحرزت «جيه اس جمارة» لمربط الصقران، المركز الأول في فئة المهرات عمر سنتين «أ»، محققة 91.50 نقطة، تلتها في المركز الثاني «ام زد العين» لخليفة النعيمي «90.85 نقطة»، وثالثة «حرقة» لزياد كلداري «90.75 نقطة».

واختتمت «بي دبليو روضة» لعلي سالم الكعبي، الفعاليات بتصدرها للقسم «ب»، محققة 91.65 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «فاخرة المنهل» لسعيد سالم الزعابي «90.90 نقطة»، وثالثة «اف دي هند» لمربط الفلاح «90.80 نقطة».