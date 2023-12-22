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الرياضة

ميلوش في «المكان الصحيح» مع الوصل

ميلوش في «المكان الصحيح» مع الوصل
22 ديسمبر 2023 11:30

 
مراد المصري (دبي)

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استعرضت وسائل الإعلام في السويد مسيرة الصربي ميلوش مدرب الوصل، والذي سبق له قاد هامربي ومالمو في بدايته مشواره التدريبي، وحصد الكأس والسوبر.
وكشف موقع «إس في» الرياضي، في تقرير موسع عن أن ميلوش الآن في «المكان الصحيح»، بعدما قاد الوصل إلى صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى جانب بلوغ نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في انطلاقة مثالية لـ «الأصفر» تحت قيادته.
وأكد الموقع أن نجاحات المدرب تعكس المحطة المهمة له في السويد، حيث حصد ألقاباً مع النجم الأحمر الصربي، وحالياً يمر بفترة إيجابية في الوصل، واصفاً المدرب «41 عاماً»، بأنه كان دائماً يعرف كيف يتعامل مع المحطات الصعبة ويحقق الألقاب، وهو ما يميزه على الصعيدين الفني والشخصي.
على صعيد آخر، تواصلت تحضيرات «الإمبراطور» لمواجهة شباب الأهلي يوم الأحد، في قمة «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط معنويات مرتفعة، وجاهزية للعناصر الأساسية، مع سعي ميلوش لإنهاء العام في صدارة الترتيب، والحفاظ على الدفعة المعنوية، خلال فترة التوقف التي تمتد طوال يناير المقبل.
ويملك ميلوش خيارات هجومية، لتعويض غياب فابيو ليما، الموقوف بداعي تراكم الإنذارات، مع رفع جاهزية كايو كانيدو لخوض عدد دقائق أكبر في المواجهة، ومطالبة علي صالح باستعادة الفاعلية، حيث يقدم اللاعب مردوداً إيجابياً بانطلاقاته الهجومية، لكنه غاب عن التهديف منذ سبتمبر الماضي، بعدما سجل هدفاً أمام الإمارات وبني ياس، لكنه «صام» عن زيارة الشباك في الدوري بعد ذلك.
وتحرص جماهير الوصل على رفع معنويات اللاعبين، من خلال رسائل التحفيز، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبتهم بمواصلة الظهور بالأداء الإيجابي في النصف الأول من الموسم، في ارتباط متميز بين عشاق «الإمبراطور» والفريق، ويقدمون أجمل دروس الوفاء لتحفيز الوصل للعودة إلى منصات التتويج، بعد طول غياب.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
صربيا
السويد
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