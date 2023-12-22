كأس سلطان بن زايد للبولو بين «لامار» و«بن دري»



رضا سليم (دبي)



يُسدل الستار، السبت، على «النسخة الرابعة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع الاتحاد.

وتجمع المباراة النهائية بين «بن دري» و«لامار» بملعب سلطان بن زايد، وهو السيناريو المكرر من «الدور التمهيدي»، حيث التقى الفريقان بالمجموعة الثانية الحديدية، وفاز «بن دري» 10-7.

وتأهل الفريقان إلى النهائي، بعد فوز «لامار» على «أبوظبي» 8.5 مقابل 7 أهداف في نصف النهائي، وهي أول خسارة لفريق «أبوظبي» أطاحت به خارج البطولة، وسجل أهداف «لامار»، ريكاردو «4 أهداف»، وسانتوس «4 أهداف»، بينما سجل لفريق «أبوظبي»، بيلو «6 أهداف» والقائد فارس اليبهوني.

وجاء صعود «بن دري» بعد فوزه على «أر أيه» 5.5 مقابل 3 أهداف، وسجل أهداف «بن دري» ماركوس «3 أهداف» ومارتن ومحمد بن دري، فيما سجل أهداف «أر أيه» كين هول «هدفين» وراشد الفلاحي.

ويقود «بن دري بولو» في النهائي، محمد بن دري، وخالد بن دري، ومارتن، وماركوس، فيما يقود «لامار بولو»، ريان العجاجي، سلمان بن هيف، وريكاردو وسانتوس، ويدير المباراة الطاقم الدولي المكون ريوز وتارجوين وسانتياجو.

وتسبق المباراة النهائية، إقامة «الترضية» للفرق التي لم تبلغ «المربع الذهبي» للبطولة الرئيسة، والمقامة على كأس شركة غنتوت لتجهيزات الفروسية للبولو، والتي تجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم.

وشهدت البطولة حتى الآن 200 هدف، خلال 16 مباريات، بالإضافة إلى 3 أهداف اعتبارية، بمعدل نصف هدف فارق تصنيف الهانديكاب.

وأنهت اللجنة المنظمة للحدث الترتيبات كافة لحفل الختام الذي يتحول إلى مهرجان، بحضور الجماهيرمجاناً، والعديد من الفقرات الترفيهية، بالإضافة إلى سحوبات للجمهور.