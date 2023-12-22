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الرياضة

بيستونز يقترب من «السلسلة الأسوأ»!

بيستونز يقترب من «السلسلة الأسوأ»!
22 ديسمبر 2023 11:41

 
لوس إنجلوس (أ ف ب) 

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مني ديترويت بيستونز بخسارته الخامسة والعشرين توالياً، عندما سقط أمام ضيفه يوتا جاز 111-119، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وبات قريباً من أطول سلسلة هزائم متتالية في موسم واحد في الدوري.
وأصبح بيستونز الآن على بُعد خسارة واحدة من معادلة سلسلة كل من كليفلاند كافالييرز موسم 2010-2011 وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسم 2013-2014، عندما تعرضا إلى 26 خسارة متتالية، وعلى بُعد ثلاث هزائم من أطول سلسلة هزائم على الإطلاق، وهي 28 مباراة متتالية، حققها سيكسرز في موسمي 2014-2015 و2015-2016.
وقال لاعب ارتكاز بيستونز كايدي كانينجهام الذي سجل 43 نقطة في الخسارة أمام أتلانتا هوكس: «هذا هو التاريخ الذي لا يريد أحد أن يكون جزءاً منه».
وبدت الفرصة سانحة أمام بيستونز لوقف سلسلة الهزائم المتتالية، خصوصاً في ظل خوض يوتا لمباراته الثانية توالياً، في غياب نجومه الفنلندي لاوري ماركانين وجوردان كلاركسون وتالين هورتون-تاكر.
لكن بيستونز وبعد بداية مشرقة شهدت تقدمه بفارق ثماني نقاط في إحدى فترات الربع الأول، انهار أمام ضيفه الذي قلب الطاولة بتسجيله 13 نقطة متتالية، وأنهى الشوط الأول في مصلحته بفارق ست نقاط «64-58».
واستعاد صاحب الأرض توازنه نسبياً في الربع الثالث الذي كسبه بفارق أربع نقاط «30-26»، وأدرك التعادل «88-88» في الثواني الأخيرة من نهايته، قبل أن يرجح الضيوف كفتهم بفارق سلة «90-88»، وتعود لهم الكلمة الأخيرة في الربع الأخير «29-23»، وبالتالي حسم النتيجة بفارق ثماني نقاط «119-111».
وكان كيلي أولينيك أفضل مسجل في صفوف جاز برصيد 27 نقطة، وأضاف كولن سيكستون 19 نقطة، و«البديل» أوتشاي أجباجي 18 نقطة.
في المقابل، برز كانينجهام في صفوف الخاسر والمباراة بتسجيله 28 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جايدن آيفي 24 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، ومارفن باجلي 22 نقطة، دون أن ينجحوا في قيادة بيستونز المتوج بلقب الدوري في أعوام 1989 و1990 و2004، إلى فوزه الأول منذ 28 أكتوبر الماضي، عندما تغلبوا على ضيفهم شيكاغو بولز 118-102، في ثاني انتصار فقط لهم حتى الآن هذا الموسم، بعد الأول على مضيفهم تشارلوت هورنتس 111-99 في 28 من الشهر ذاته.

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