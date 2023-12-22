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الرياضة

«كاسر الأمواج» يستضيف «ماراثون الإمارات»

«كاسر الأمواج» يستضيف «ماراثون الإمارات»
22 ديسمبر 2023 17:00

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينظم النادي سلسلة من المنافسات البحرية، يختتم بها عام 2023، حيث تنطلق السبت تحديات الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، وتعقبها الأحد الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»، وأيضاً بطولة صيد السيدات.
ويسعى النادي البحري إلى تسجيل ختام متميز للعام الحالي، عبر إقامة البطولات البحرية، ومن المنتظر تسجيل مشاركات كبيرة في المنافسات كافة، وينطلق ماراثون الإمارات للدراجات المائية، في الساعة الحادية عشرة صباح السبت مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي للمشاركين في البطولة، على أن تبدأ الفئات في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً، وتضم فئات البطولة، فئة المخضرمين، فئة الواقف محترفين، وفئة جالس محترفين.
وتقام منافسات «الفورمولا-4» غداً بمشاركة قوية، وصلت إلى 7 زوارق في الجولة الأولى من البطولة، وينطلق السباق على مرحلتين، وتصفيات مختلفة.
وتشهد البطولات إقبالاً كبيراً على المشاركة والتسجيل، خاصة أن فتح باب التسجيل بدأ مبكراً في كل المنافسات، عن طريق تطبيقات النادي المختلفة.
من جهته، وجه سالم الرميثي، مدير عام النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن إقامة المنافسات في الأسبوع، يسجل اهتمام النادي، بأن يكون كاسر الأمواج وكورنيش أبوظبي جزءاً من الاحتفالات المختلفة بآخر العام، وأيضاً تعزيز الجانب السياحي للمنطقة، وقال: نتطلع إلى أسبوع ناجح وحافل، عبر تنظيم 3 بطولات بحرية في نفس الأسبوع.
وعن المنافسة الرياضية، قال سالم الرميثي: يشهد ماراثون الإمارات للدراجات المائية، تنافساً قوياً، خاصة أن أكثر الأبطال يخوضون المنافسات، رغبة في الوصول إلى المراكز الأولى، كما أن الماراثون أشبه بالتحضير المكثف والتدريب للمتسابقين، قبل انطلاق موسم بطولة الإمارات للدراجات المائية، فيما تسجل «الفورمولا-4» نهضة قوية للبطولة التي تعتبر بداية تجهيز المتسابقين الشبان، والمرحلة الانتقالية للسباقات المختلفة، والفئات الأقوى لاحقاً.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
الدراجات المائية
كاسر الأمواج
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