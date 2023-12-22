مشاركة كبيرة في ختام «سباقات الهجن»



الظفرة (الاتحاد)



أُسدل الستار على سباقات الهجن، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2024، بمشاركة قوية وكبيرة لملاك الهجن، من أبناء المنطقة، وعلى المركاض الخاص بالمنافسات، في منطقة تل مرعب، والذي استضاف 16 شوطاً للمنافسات الخاصة بالهجن وفئاتها المختلفة.

وفي شوط حقايق أبكار، حقق «سمحة» للمالك مبارك العامري المركز الأول، و«نجود» لمحمد سعيد المرر ثانياً، و«مياسة» لعبد الله صالح القمزي ثالثاً، وفي شوط القعدان حقق «عديم» لعبد العزيز القايدي المركز الأول، وتبعه «الوهق» لساري صغير العامري، و«نايف» لحمد سيف الغفلي، وفي شوط حقايق أبكار، كان المركز الأول من نصيب «الدبلوماسية» لمحمد العيد الحرسوسي، والثاني لـ «رباط» لفرج محمد بن حموده الظاهري و«هجمة» لسعيد راشد جوعان الشامسي في المركز الثالث.

وفي الشوط الرابع قعدان حقايق، حقق المركز الأول «مبعد» لسالم حمد سالم العويسي، وحل «عرسان» لناصر سالم المنصوري، ثانياً، ومايهاب لحمد كلفوت المزروعي، ثالثاً، وفي الشوط الخامس، ذهب المركز الأول إلى «مطفية» لأحمد النعيمي، و«الريم» لعلي بطي الغفلي، ثانياً، و«مخايل» لأحمد سعيد الرميثي، ثالثاً.

وفي الشوط السادس، ذهب المركز الأول إلى «جلمود» لأحمد الغفلي، ثم «عزام» لسالم سهيل نخيرات العامري، و«منهي» لسيف علي مران الظاهري، وفي الشوط السابع حققت «شواهين» لسليم سعيد الزرعي المركز الأول، ثم «الشهامة» لمحمد مكتوم الجنيبي، و«الحاكمة» لحمد اللويع العامري، وفي الشوط الثامن، انتزع «رهيب» لعبد الله صبيح الراشدي المركز الأول، وتبعه «المتحد» لهادف محمد بطي المنصوري، و«عنيد» لسعيد ناصر جديد المنصوري.

وفي أشواط اللقايا، فاز «إنجاز» لغانم حمد المنصوري بالشوط الأول، ثم «راهية» لحمدان الرملي العامري، و«سمش» لمحمد سعيد المنصورين، وفي الشوط الثاني، حقق المركز الأول «ظاري» لعامر المنصوي، وتبعه «الحذر» لسعيد بن حطم العامري، و«رماس» لغانم حمد بن نص المنصوري، وفي الشوط الثالث، حصدت المركز الأول «جلمودة» لثامر سيف المرر، ثم «الوثبة» لسلطان المنصوري، و«الربحة» لأحمد مبارك الكتبي، وفي الشوط الرابع، حلق المركز الأول «غازي» لأحمد عبيد مبارك الكتبي، وتبعه «الصرامي» لعبد الله الكثيري، و«الطاغي» لسيف العامري، وفي الشوط الخامس، ذهب المركز الأول إلى «شديدة» لناصر سعيد المنصوري، ثم «حدث» لعلي سليم الوهيبي، و«النهضة» لسهيل العامري، وفي الشوط السادس، حقق «الذيب» لعلي عامر الغفيلي المركز الأول، وتبعه «سمران» لمصبح سعيد الراشدي، و«الطيار» لعوض عبد الله المزروعي، وفي الشوط السابع، ذهب المركز الأول إلى «جميلة» لأحمد عبيد الكتبي، ثم «الظبي» لحمد سعيد الكثيري، و«أوتار» لسعيد العامري، وفي الشوط الثامن حقق المركز الأول «رايد» لسليم سعيد الزرعي، وتبعه «مهول» لعلي عامر الغفيلي، و«المتحد» لسعيد حديل المنصوري.

وكرم الفائزين في الختام، حمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي، وأحمد سالم الهاملي، عضو مجلس إدارة النادي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي المزروعي، عضو اللجنة المنظمة، والدكتور سعيد محسن حفيظ المزروعي، مشرف ميادين منطقة الظفرة لسباقات الهجن.

وتستمر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024، مع انطلاق اليوم السادس عشر، اليوم، ومواصلة سباقات الدريفت للسيارات، والتي تدخل يومها الثاني على حلبة مرعب المخصصة للدريفت، وتلقى رواجاً واهتماماً كبيرين لهذه البطولة القوية، بمشاركة عدد كبير من المحترفين.