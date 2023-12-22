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الرياضة

اتحاد الكاراتيه ينظم كأس رئيس الدولة يونيو المقبل

اتحاد الكاراتيه ينظم كأس رئيس الدولة يونيو المقبل
22 ديسمبر 2023 15:00

دبي (وام)
أعلن اتحاد الكاراتيه، تنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه للرجال والسيدات في شهر يونيو 2024، في ختام الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد الحصول على الموافقات على تنظيم البطولة وفق الشروط الجديدة.
وأجرى اتحاد الكاراتيه بعض التعديلات على برنامج مسابقاته وبطولاته في الموسم الجاري، لتتوافق مواعيد إقامتها مع الاستحقاقات الخارجية للمنتخبات والأندية، وفق روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي، مع إضافة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في قائمة البطولات لهذا الموسم.
وأوضح إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، أن الهدف الأساسي من التعديلات التي أجريت على جدول المسابقات هو تحقيق العدالة بين الأندية لضمان توفير سبل المشاركة الناجحة في البطولات خاصة التي تنظم داخل الدولة، مثل الدوري العالمي بالفجيرة والبطولة العربية للسيدات بالشارقة.
وقال: «عقدت لجنة المسابقات عدة اجتماعات مع لجنة المنتخبات والطاقم الفني في الاتحاد، ومع مسؤولي ومدربي الأندية، بمجرد إعلان الاتحادين الدولي والآسيوي عن روزنامة بطولاتهما، للوصول إلى أنسب الحلول فيما يتعلق بمواعيد انطلاق وختام البطولات والمسابقات المحلية بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع».
وأضاف: «أجريت بعض التعديلات البسيطة، بالتوافق مع جميع الأندية لضمان المشاركات الناجحة، وتوصلنا إلى التعديلات الأخيرة التي توافق عليها الجميع، وانطلق الموسم بالفعل ببطولة نجوم المستقبل».
وأكد النعيمي أن استراتيجية اتحاد الكاراتيه في تطوير اللعبة ووضعها في المكانة التي تستحقها، محلياً ودولياً، والمكاسب الفنية والتنظيمية التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية، أسهمت في حصول الاتحاد على الموافقات اللازمة لتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الجاري، وفق الشروط الجديدة.

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