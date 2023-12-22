12 ميدالية لمنتخبنا في «عربية الدراجات»

الرياض (الاتحاد)

رفع منتخب الدراجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق، المقامة في الرياض، ويسدل عليها الستار اليوم، بعدما نجح دراج منتخبنا الوطني عبدالله جاسم في الحصول على الميدالية الفضية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة، بينما حصل المنتخب الوطني على برونزية الترتيب العام للفرق، ليصل إجمالي الميداليات الملونة إلى 12 ميدالية، بواقع ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات.

وأقيم سباق الفردي العام لمسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 دراجاً من 9 دول عربية، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية، حيث أنهى السباق بدخول 5 دراجين، وجاء المنتخب المغربي وصيفاً بثلاثة لاعبين، بينما نجح دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم، في التواجد مع دراجي المنتخب الجزائري والمغربي في آخر 30 كم وحتى خط النهاية، ليحصل على الميدالية الفضية في فئة تحت 23 سنة، كما حصل المنتخب الوطني على المركز الثالث في ترتيب الفرق.

وشهد السباق مشاركة أحمد المنصوري، وليد النقبي، سيف معيوف، محمد المنصوري، عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم، ويأتي مشاركة البطل أحمد المنصوري في السباق، تحضيراً للبطولات العالمية التي سيتواجد فيها الفترة المقبلة، بداية من شهر يناير بهدف حصد مزيد من النقاط في التصنيف للصعود الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد يوسف ميرزا مدير المنتخب الوطني رضاه التام عن المشاركة خاصة السباق الأخير الذي شهد قوة كبيرة، وأسماء عربية كبيرة من الجزائر والمغرب والسعودية ومصر والعراق وتونس، جاءت خصيصاً للمشاركة في سباق الفردي العام الذي شهد حالة سقوط في آخر 50 كم، ولكن نجح المنتخب الوطني في فرض وجوده على منصة التتويج بالحصول على الميدالية البرونزية مع الجزائر المغرب، بفضل المجهود الكبير والعمل الجماعي للدراجين.

وتختتم البطولة العربية للطريق بالسعودية اليوم السبت بسباق الفردي العام للشباب والناشئين، وهي آخر سباقات البطولة العربية، التي استمرت على مدار 8 أيام بمشاركة كبيرة وصلت إلى 300 دراج ودراجة.