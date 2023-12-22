«فالكونز» و«كايتس» يتقاسمان صدارة انطلاقة «دوري التنس العالمي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

انطلقت أمس الخميس، منافسات الموسم الثاني من دوري التنس العالمي، الذي يقام بالشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركة ميرال، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، ويستمر حتى بعد غدٍ الأحد.

وشهد اليوم الأول من البطولة، والتي تقام بطريقة الدوري، موجهات فردية وزوجية، لفئتي الرجال، والسيدات، بالإضافة إلى مواجهات الزوجي المختلط. واختتمت منافسات اليوم الأول بتصدر فريقي «إس جي مافريكس كايتس» و«هونر إف إكس فالكونز» ترتيب البطولة ب27 نقطة لكل منهما.

وفي الجولة الأولى، خلال اليوم الأول للمنافسات فاز «هونر إف إكس فالكونز» على «تي إس إل هوكس» 27-24، إذ افتتح فالكونز المواجهة عبر فوز لاعبيه تايلور فريتز وسوميت ناجال على لاعبي هوكس، كاسبر رود وهوبرت هوركاتش، في مباراة زوجي الرجال 7-6، ليتبعها فوزين ساحقين من فالكونز في مباراتي الزوجي المختلط وزوجي السيدات 6-2 و6-4 على الترتيب.

وفي مباراة «فردي الرجال» بين الفريقين، تمكن «هوكس» من تقليص فارق النقاط مع «فالكونز» عبر إنهاء لاعبه كاسبر رود المباراة ضد تايلور فريتز 6-1.

وانتهت الجولة الأولى لليوم الافتتاحي للبطولة بمواجهة بين المصنفة الأولى عالمياً، إيجا شفيونتيك، لاعبة «هوكس»، والمصنفة الرابعة عالمياً، يلينا ريباكينا، لاعبة «فالكونز»، في مباراة فردي السيدات، وفازت فيها شفيونتيك 6-4، لتحقق نقاط التعادل لفريقها مع فريق فالكونز، برصيد نقاط 24-24، الأمر الذي أدى إلى إضافة شوط كسر التعادل إلى هذه المباراة، وفازت به ريباكينا، مضيفة 3 نقاط إلى رصيد «فالكونز».

وفي الجولة الثانية التي جمعت فريقي «بي بي جي إيجلز» و«إس جي مافريكس كايتس»، استهل الثاني مباراتي زوجي السيدات والزوجي المختلط بالتقدم على «إيجلز» 6-3 و6-4 على الترتيب، ليعود بعدها «إيلجز» ويحقق الفوز في مباراتي زوجي الرجال وفردي الرجال 7-6 و6-3.

كما شهدت المباراة الخامسة والأخيرة من هذه الجولة منافسة قوية بين المصنفة الثانية عالمياً، أرينا سابالينكا والشابة ميرا أندريفا في مباراة فردي السيدات، والتي انتهت بفوز سابالينكا 6-2.