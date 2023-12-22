4 برونزيات لشطرنج الإمارات في «آسيوية» العين

العين (الاتحاد)

أسدل الستار على بطولة آسيا للشطرنج للأشبال والناشئين والشباب للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة، والتي أقيمت في مدينة العين، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، بمشاركة قياسية بلغت 1200 لاعب يمثلون 44 دولة.

وشهد حفل الختام، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والذي قام بتوزيع الميداليات على الأوائل الثلاثة في مسابقة الشطرنج الكلاسيكي، ورافقه محمد بن عبدالله أحمد الظاهري رئيس تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج.

وفي ختام المسابقات، كان حصاد وفد منتخب الإمارات مميزاً، حيث استطاعت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الفوز بالمركز الثالث، والميدالية البرونزية في مسابقة بطولة آسيا الفردية تحت 14 سنة.

وحققت بعثة منتخبنا الوطني نتائج طيبة على المستوى الفرقي، حيث حقق منتخب تحت 18 سنة الميدالية البرونزية في فئة الشطرنج الكلاسيكي، خلف فيتنام والهند، من خلال احتساب النتائج الفردية للاعبي المنتخب عبدالرحمن محمد الطاهر ويحيى الكاف وغيث صفصوف النعيمي.

كما استطاع منتخبنا تحت 18 سنة أيضاً، الحصول على المركز الثالث في بطولة آسيا للشطرنج السريع، وتم احتساب النتائج الفردية للاعبي منتخبنا عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة ومحمد سعيد الشامسي وغيث صفصوف النعيمي لاعبي نادي العين للشطرنج، ليحتل منتخبنا المركز الثالث خلف منتخبي الهند وفيتنام على التوالي.

كما حصل منتخبنا للسيدات على المركز الثالث في الشطرنج الكلاسيكي تحت 14 سنة خلف فيتنام والهند، وذلك بعد استبعاد نتائج المنتخب الروسي، واحتساب نتائج روضة السركال ومعها في الفريق لاعبتا نادي العين موزة ناصر الشامسي وشيخة المريخي.

وفي بقية المسابقات، تقاسمت فيتنام والهند وكازاخستان معظم الميداليات الفرقية للشطرنج الكلاسيكي، ففي مسابقات الذكور لفئة تحت 8 سنوات، فازت فيتنام بالذهبية، والهند بالفضية، وكازاخستان بالبرونزية.

وتحت 10 سنوات، فازت كازاخستان بالذهبية، وأوزبكستان بالفضية، وفيتنام بالبرونزية. وتحت 12 سنة، فازت الصين بالذهبية وكازاخستان بالفضية، والهند بالبرونزية، وتحت 14 سنة، فازت كازاخستان بالذهبية، والهند بالفضية، وفيتنام بالبرونزية، وتحت 16 سنة، فازت كازاخستان بالذهبية، وسريلانكا بالفضية، والصين تايبيه بالبرونزية.

واختتمت جميع الفعاليات المصاحبة للبطولات الفردية للفئات العمرية، والتي كانت عبارة عن ورشة عمل لتدريب مدربي مرضى التوحد وأهميته في التعليم، بالإضافة إلى بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف، وبطولة خريف العين للشطرنج الخاطف.

وقام بتقديم حفل الختام لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج المهندسة موزة المنصوري وزميلتها في الفريق زينب المعمري، وحضر حفل الختام عدد غفير من الشخصيات ورؤساء الوفود الذين يمثلون الاتحادات الوطنية في قارة آسيا.