«الأولمبياد الخاص» يحصد 20 ميدالية في «آسيوية» رفع الأثقال الكلاسيكية

أبوظبي (الاتحاد)

عادت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة القوة البدنية بـ 20 ميدالية ذهبية وفضية، بعد المشاركة في بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، التي أقيمت في مدينة جوهور باهرو في ماليزيا، خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتمكن لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي، في الأوزان المتنوعة، من حصد 15 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في الأنشطة الرياضية على المستويين المحلي والدولي، وامتداد للنجاح الكبير الذي حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 التي عقدت في وقت سابق من هذا العام.

ضمت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى ماليزيا 5 لاعبين، هم إيمان العامري وعبد الرحمن الحوسني ومحمد المازمي ودبي الهضبان وأرتي أجاي شاه، والمدرب فوزي مكي، واثنين من الجهاز الإداري، هما سرور المرقطن وعائشة الشحي، وكاثلين كوتشباخ إخصائية العلاج الطبيعي.

وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «كلنا شعور بالفخر والسعادة بالإنجاز الرائع الذي حققه لاعبونا من أصحاب الهمم، خلال بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، ورفعهم راية الإمارات عالياً في هذا المحفل الرياضي الكبير، على الرغم من المنافسة الكبيرة التي شهدتها البطولة».

وأضاف: «يدفعنا هذا النجاح لأن نحلم بالمزيد من التميز، وأن نسعى للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية القادمة، لذا طموحنا أن نستثمر ما تحقق مستقبلاً، من خلال تطوير لاعبينا وكوادرنا في القوة البدنية أكثر، وتوسيع رقعة هذه الرياضة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأود التأكيد أن ما تحقق هو ثمرة مذكرة التعاون الموقعة بيننا وبين اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تعد امتداداً للشراكة القوية والممتدة بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للقوة البدنية، فكل الشكر لهم على الدعم المتواصل والإيمان بلاعبينا، ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم للاعبينا والجهاز الفني والإداري بالتحية على جهودهم وتفانيهم».

وتمكن اللاعب محمد المازمي من الفوز بأربع ميداليات ذهبية في وزن 59 كجم، واستأثر اللاعب عبد الرحمن الحوسني مرتين بالمركز الأول، ومرة بالمركز الثاني في وزن 83 كجم.

وعلى صعيد لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركات في البطولة، فقد تمكن من حجز مراكز متقدمة لهن، وحفرن أسماءهن في سجل البطولة باستحقاق، فقد استطاعت اللاعبة إيمان العامري من الفوز بأربع ذهبيات في وزن 57 كجم، وفازت اللاعبة أرتي أجاي شاه بأربع ذهبيات في وزن 63 كجم، وحققت اللاعبة دبي الهضبان - في فئة الناشئات- أربع ميداليات فضية في وزن 69 كجم.