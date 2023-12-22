الجمعة 22 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يحصد 20 ميدالية في «آسيوية» رفع الأثقال الكلاسيكية

«الأولمبياد الخاص» يحصد 20 ميدالية في «آسيوية» رفع الأثقال الكلاسيكية
22 ديسمبر 2023 18:00

أبوظبي (الاتحاد)
عادت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة القوة البدنية بـ 20 ميدالية ذهبية وفضية، بعد المشاركة في بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، التي أقيمت في مدينة جوهور باهرو في ماليزيا، خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وتمكن لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي، في الأوزان المتنوعة، من حصد 15 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في الأنشطة الرياضية على المستويين المحلي والدولي، وامتداد للنجاح الكبير الذي حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 التي عقدت في وقت سابق من هذا العام.
ضمت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى ماليزيا 5 لاعبين، هم إيمان العامري وعبد الرحمن الحوسني ومحمد المازمي ودبي الهضبان وأرتي أجاي شاه، والمدرب فوزي مكي، واثنين من الجهاز الإداري، هما سرور المرقطن وعائشة الشحي، وكاثلين كوتشباخ إخصائية العلاج الطبيعي.
وقال طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «كلنا شعور بالفخر والسعادة بالإنجاز الرائع الذي حققه لاعبونا من أصحاب الهمم، خلال بطولة آسيا لرفع الأثقال الكلاسيكية 2023، ورفعهم راية الإمارات عالياً في هذا المحفل الرياضي الكبير، على الرغم من المنافسة الكبيرة التي شهدتها البطولة».
وأضاف: «يدفعنا هذا النجاح لأن نحلم بالمزيد من التميز، وأن نسعى للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية القادمة، لذا طموحنا أن نستثمر ما تحقق مستقبلاً، من خلال تطوير لاعبينا وكوادرنا في القوة البدنية أكثر، وتوسيع رقعة هذه الرياضة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأود التأكيد أن ما تحقق هو ثمرة مذكرة التعاون الموقعة بيننا وبين اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تعد امتداداً للشراكة القوية والممتدة بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للقوة البدنية، فكل الشكر لهم على الدعم المتواصل والإيمان بلاعبينا، ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم للاعبينا والجهاز الفني والإداري بالتحية على جهودهم وتفانيهم».
وتمكن اللاعب محمد المازمي من الفوز بأربع ميداليات ذهبية في وزن 59 كجم، واستأثر اللاعب عبد الرحمن الحوسني مرتين بالمركز الأول، ومرة بالمركز الثاني في وزن 83 كجم.
وعلى صعيد لاعبات الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركات في البطولة، فقد تمكن من حجز مراكز متقدمة لهن، وحفرن أسماءهن في سجل البطولة باستحقاق، فقد استطاعت اللاعبة إيمان العامري من الفوز بأربع ذهبيات في وزن 57 كجم، وفازت اللاعبة أرتي أجاي شاه بأربع ذهبيات في وزن 63 كجم، وحققت اللاعبة دبي الهضبان - في فئة الناشئات- أربع ميداليات فضية في وزن 69 كجم.

أخبار ذات صلة
11 ميدالية لـ «القوة البدنية» في «الآسيوية»
بناء الأجسام واللياقة البدنية يشارك في «آسيوية ماليزيا»
الأولمبياد الخاص
ماليزيا
رفع الأثقال
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تقدم 100 طن من المساعدات لبرنامج الأغذية لدعم اللاجئين السودانيين
اليوم 19:25
مفاعل نووي في كوريا الشمالية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تبدأ تشغيل مفاعل نووي جديد
اليوم 18:48
اعتقال رئيس نادي الوداد
الرياضة
اعتقال رئيس نادي الوداد
اليوم 18:30
الكربي أول الفائزين في «دولية» أبوظبي لقفز الحواجز
الرياضة
الكربي أول الفائزين في «دولية» أبوظبي لقفز الحواجز
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©