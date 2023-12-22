الكربي أول الفائزين في «دولية» أبوظبي لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الفارس الإماراتي الشاب علي حمد الكربي الفوز بصحبة الجواد «دوكلاهوما»، في أولى منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، والتي انطلقت فعاليات منافساتها، صباح اليوم، وتختتم مساء بعد غدٍ الأحد، وتتزامن معها بطولة دولية لخيول القفز الصغيرة، ومنافسات دولية للمراحل السنية من فئة الشباب و«الجونيورز»، والأشبال.

وأحرز فرسان الإمارات لقفز الحواجز، المركزين الأول والثاني، وغيرهما من المراكز المتقدمة في أولى المنافسات الدولية من فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 45 فارساً، أكمل الجولة في زمن سريع بلغ 55.44 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني، الفارس محمد حمد الكربي، وأنهى الجولة مع «شانتال» في زمن بلغ 58.39 ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة السورية شام الأسد مع «أورتيماك» والزمن 59.39 ثانية.

أولى المنافسات الدولية التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، جاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 13 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 4 فرسان، وكانت الغلبة للفارس الكندي فارس عزوني حيث فاز بجائزة الصدارة مع «تورانو»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 30.95 ثانية، كما أحرز جائزة المركز الثالث مع «أيام سبيشال» وأنهى المرحلة الثانية في 34.10 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني فارسنا عيسى عمران العويس مع «ليانا»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 34.00 ثانية.

وفاز الجواد «نيروسا» بقيادة الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس، وتوّج بجائزة أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر خمس سنوات، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، بمشاركة 25 خيلاً، نجح منها 15 خيلاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأفضل زمن في المرحلة الثانية سجله الفارس المتصدر ديمتري مع «ننيروسا» وبلغ 34.98 ثانية، وقاد الجواد «زو نيون زد» وأحرز جائزة المركز الثاني بزمن 36.80 ثانية، في المرحلة الثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس السوري فراس حمامة مع «أرجنتينا» والزمن 37.46 ثانية.

وفي شوط المرحلتين الخاصة المخصص للخيول الصغيرة عمر ست سنوات، تنافست 28 خيلاً على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، ونجح منها 10 خيول في إكمال المرحلتين دون خطأ، وسيطرت خيول فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى، ونال الصدارة «هارفست» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 34.75 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني «ماتشو بي اتش» بقيادة الفارس عبد الله حمد الكربي، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 35.01 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى «كابشور فلوريفال زد» بقيادة الفارس مفتاح جوهر الظاهري والزمن 37.15 ثانية.