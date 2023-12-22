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اعتقال رئيس نادي الوداد

اعتقال رئيس نادي الوداد
22 ديسمبر 2023 18:30

الرباط (أ ف ب) 

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قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء اعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها «ترويج مخدرات»، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في فريق الدفاع عنه.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري «54 عاماً»، وباقي المتهمين في هذه القضية، و«قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور».
وأفادت وسائل إعلام محلية إن القاضي وجه إليه أيضاً تهمة «تبييض أموال».
ويمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير.
فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مُدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري بحسب المصدر.

المغرب
الوداد البيضاوي
الدار البيضاء
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