برشلونة مهدد بالاستبعاد من «الأبطال»



مدريد (د ب أ)

ذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية، أن برشلونة الإسباني يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويزعم التقرير أن أبطال الدوري الإسباني متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».

ووفقاً للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ولم يعلق «اليويفا» أو النادي على الأمر، ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو«335 مليون دولار» في سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني، بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقاً للوائح «اليويفا»، فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل «اليويفا» إن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءاً من موسم 2025-2024، ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: «كلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات».

ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدماً في تطوير ملعب «كامب نو»، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.