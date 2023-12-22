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الرياضة

الأهلي يحصد «البرونزية الرابعة» في «مونديال الأندية»

الأهلي يحصد «البرونزية الرابعة» في «مونديال الأندية»
22 ديسمبر 2023 20:51

 
جدة (د ب أ)

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تُوج الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بالميدالية البرونزية، ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، 4-2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما اليوم «الجمعة».
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1، حيث بادر الفريق بتسجيل هدفين عن ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، وبيرسي تاو في الدقيقة 25، قبل أن يسجل جوزيه كانتي هدف أوراوا الأول في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدف التعادل عن طريق ألكسندر سكولز من ضربة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 60 عن طريق تسديدة من علي معلول اصطدمت بقدم يوشيو كويزومي.
وأهدر علي معلول فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي، بعدما أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 75، لكنه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مونديال الأندية
الأهلي المصري
أوراوا ريد دياموندز
جدة
السعودية
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