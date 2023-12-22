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الرياضة

كلوب سعيد بـ «الخضّة»!

كلوب سعيد بـ «الخضّة»!
22 ديسمبر 2023 21:11

 
لندن (أ ف ب) 

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قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إنه يؤيد بنسبة 100 في المئة قرار فريقه رفض فكرة الانغماس في الدوري السوبر الانشقاقي عن دوري أبطال أوروبا، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سعيد، لأن السلطات الكروية تعرضت لـ «خضّة» من محكمة العدل الأوروبية.
وانضم ليفربول إلى 11 نادياً، بينهم 6 من الدوري الإنجليزي، لإنشاء مسابقة جديدة تحمل اسم الدوري السوبر الأوروبي في عام 2021، إلاّ أنّ المشروع الجديد سرعان ما انهار قبل أن يبصر النور.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «الويفا» انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال «موقعه المهيمن»، من أجل أن يمنع إطلاق مشروع الدوري السوبر.
واستغلت الشركة المروجة للدوري السوبر الفوز الذي تحقق في أروقة محكمة العدل الأوروبية للإعلان عن خطط لإقامة مسابقة جديدة تضم 64 فريقاً للتنافس مع دوري أبطال أوروبا أو استبدالها.
وسارع ليفربول، ثاني الدوري الإنجليزي، للتأكيد في بيان أن مشاركته في الدوري السوبر «توقفت»، في حين أيّد كلوب الذي كان يتحدث قبل مواجهة «الريدز» على أرضه أرسنال المتصدر السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة خطوة ناديه، قائلاً «أتفق بنسبة 100 في المئة مع هذا البيان».
وتابع «لكنني سعيد لأننا وصلنا أخيراً إلى حد ما من التفاهم حول أن «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» والهيئات الأخرى لا يمكنها أن تفعل ما تريد».
وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق «في المستقبل، علينا أن نتحدث عن الكثير من الأشياء، وإذا امتثلنا فقط للقرارات التي يتخذونها، على غرار تنظيم المزيد من المسابقات، وخوض المزيد من المباريات، من دون أن نتمكن من إبداء رأينا، فأفضل أن يتعرضوا لخضّة».
وكان ليفربول بطل أوروبا ست مرات أعلن في بيان رداً على ما صدر من محكمة العدل الأوروبية «حكم محكمة العدل الأوروبية لا يغيّر الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري السوبر الأوروبي المقترح، لقد اتخذنا قرار عدم المشاركة».
وتابع «سنواصل العمل مع الأندية الأخرى من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

ليفربول
يورجين كلوب
دوري السوبر الأوروبي
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