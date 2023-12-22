مارتينيز يتوقف بعد 89 مباراة!



روما (د ب أ)

وصلت سلسلة المباريات التي خاضها المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، من دون توقف مع فريقه إنتر ميلان إلى نهايتها، وذلك بعدما تسببت الإصابة في نهاية مسيرة دامت 89 مباراة متتالية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن اللاعب الدولي الأرجنتيني «26 عاماً» خرج من قائمة إنتر ميلان لمواجهة ليتشي غداً «السبت»، وذلك عقب خروجه بديلا في مواجهة بولونيا التي خسرها الفريق أمس الخميس أمام بولونيا في كأس إيطاليا.

وكتب مارتينيز عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور «إنستجرام»: «بعد 89 مباراة متتالية، للأسف أنا مجبر على التوقف، ولذلك السبب أنا أسف لأنني لن أكون قادراً على مساعدة الفريق غدا، حيث أجبرت على الراحة لعدة أيام من أجل التعافي والعودة في أقرب وقت ممكن».

وكان إنتر ميلان قد أصدر بياناً عبر موقعه الرسمي، أكد فيه نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب بسبب الإصابة.

وجاء في البيان: «خضع لاوتارو مارتينيز لفحوصات طبية هذا الصباح، ويعاني مهاجم الفريق من شد عضلي في فخذه الأيسر، وسيتم مراقبة حالته في الأيام المقبلة».

وخسر لاعبو المدرب سيميوني إنزاجي للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، حينما خرج الفريق من بطولة الكأس التي يحمل لقبها في آخر موسمين بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، لتنتهي بذلك سلسلة من عدم الخسارة دامت لـ15 مباراة.

ورغم ذلك فإن الفريق خسر مباراة واحدة طوال الموسم، وكانت على ملعبه أمام ساسولو يوم 27 سبتمبر الماضي، ويدخل الأسبوع المقبل وهو يتصدر ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني يوفنتوس.

وقال مارتينيز في منشوره: أنا أسف للغاية مما حدث في المباراة في ليلة الأربعاء، كأس إيطاليا هي بطولة نهتم بها كثيراً، وقد فزنا بها في آخر موسمين، سنحاول أن نواصل طريقنا، الفريق سيبذل قصارى جهده لجعل ذلك يحدث».

وأضاف: «الآن سيكون تركيزنا منصبا على باقي الأهداف المهمة».