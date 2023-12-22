تين هاج يحدد الموقف النهائي للمصابين



لندن (أ ف ب)

يعود كاسيميرو لاعب الوسط البرازيلي، والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم في يناير 2024، بحسب ما أعلن مدربه الهولندي إريك تين هاج.

ويلعب «الشياطين الحمر» مع وستهام «السبت» ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد تعادل سلبيّ أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين في المباراة، لكن تين هاج، قال إن مشكلة الإصابات ستخفّ خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الجمعة «لدينا بعض اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض هذا الأسبوع، لذا يجب أن نرى من سيكون متوفّراً للعب غداً، أتمنى أن يتعافوا لكن سنرى».

وقال: كاسيميرو ومارتينيز لن يكونا جاهزين قبل عيد الميلاد، لذا نتوقّع عودتهما في منتصف يناير.

ولم يلعب كاسيميرو المنتقل من ريال مدريد الإسباني في المباريات العشر الأخيرة، في حين غاب مارتينيز عن المباريات الـ19 الماضية.

وعن مايسون ماونت، قال إن الأمر مماثل، يعود في يناير، أما هاري ماجواير، أتوقّع عودته في وقتٍ أبكر، في حين لن يكون السويدي فيكتور لينديلوف جاهزاً، لقد خضع لعمليّة جراحيّة ولذلك سيبقى مستبعداً لأسابيع عدّة.

وغاب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن المواجهة الماضية مع ليفربول بسبب المرض، فيما عاد الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الأسبوع إلى التدريب بعد إصابةٍ في الركبة.

ويعود البرتغالي برونو فرنانديز من الإيقاف، في حين يغيب مواطنه ديوجو دالو بعد طرده أمام ليفربول في «أنفيلد».

ولم يشارك العاجي أماد ديالو والهولندي تيريل مالاسيا في أي مباراة هذا الموسم، في حين استُبعد جايدون سانشو عن الفريق بعد خلافه مع تين هاج.

وردّاً على سؤاله حول إمكانية تعزيز الفريق في سوق الانتقالات الشتويّ، قال «أنا سعيد بالفريق الحالي، وحتّى نستعيد لاعبينا، أنا متأكّد أن لدينا فريق جيّد".

وأضاف «أعتقد أن العديد من النتائج التي تحققت في (النصف الأول من) الموسم كانت أسبابها عدم توفّر عدد من اللاعبين، أنا متأكّد أنه حين يصبح جميع اللاعبين متوفّرين، كما قلت أن كاسيميرو، مارتينيس وماونت سيعودون، سنصبح أقوى.

ويحتل «الشياطين الحمر» المركز السابع، بعد فوزٍ واحدٍ فقط في المباريات الأربع الأخيرة، مكتفياً بتسجيل 18 هدفاً في 17 مباراة هذا الموسم.